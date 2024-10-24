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Камеры видеонаблюдения

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2024
Провода для реализма: чем закончился скандал с камерами в туалете белгородского вуза
24 октября, 06:40
Нарушают ли муляжи камер в туалетах техникума Старого Оскола права учащихся?
17 октября, 12:31
В туалетах колледжей Старого Оскола установили видеокамеры? Что говорят в учреждениях
14 октября, 14:28
Как не предать Родину? Советы специалиста по использованию камеры видеонаблюдения
3 сентября, 12:17
С начала года 81 человек погиб в результате ДТП в Белгородской области
Более 865 тысяч нарушений ПДД выявили камеры с начала 2024 года в Белгородской области. За этот этот период в регионе произошла 501 дорожная авария. Подробностями статистики поделились в региональном минтрансе.
19 июля, 16:16
В Белгороде с помощью камер видеонаблюдения узнали подробности 400 происшествий
В Белгороде установят ещё 138 детекторов, которые будут следить за порядком на дорогах и улицах города. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.
26 июня, 13:10
Новая «атака»: пожилая хулиганка в Белгороде разбила очередную уличную камеру
На этот раз пострадала камера на остановке «Стадион». От удара разбился объектив, однако запись сохранилась. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале BelgorodCamera.
18 апреля, 10:52
Момент взрыва на трассе в Белгороде попал на видео
18 марта, 14:13
2023
Без камер нет вандалов? Кто же тогда ломает остановки на Щорса в Белгороде?
20 октября 2023, 14:29
Берегись автомобиля: в Белгородском районе установят новые системы видеоконтроля
На территории Стрелецкого сельского поселения планируют расширить комплексную систему безопасности дорожного движения: закупить и установить систему видеоконтроля. Контракт на выполнение технических работ появился на сайте госзакупок.
13 июня 2023, 15:24
Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети
На кадрах видно, как сначала упал боеприпас, а спустя некоторое время на этом месте произошёл взрыв, из-за которого машина взлетела в воздух.
21 апреля 2023, 08:10
Группа вандалов разгромила подъезд в Старом Осколе
Молодые люди разбили плафоны, сломали почтовые ящики и повредили камеру видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал "ОК! Старый Оскол".
11 марта 2023, 14:46
2022
«Белгородское парковочное пространство» закупит камеры на 43 млн рублей
7 декабря 2022, 10:24
Вышел на лёд — попал на видео: ГОЧС следит за белгородцами на водоёмах
Они сигнализируют в ЕДДС о выходе людей на тонкий лёд. Затем к работе подключаются спасательные группы. Подробнее рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев.
6 декабря 2022, 12:19
На площадке ЕТК под Белгородом установят видеокамер на 1 млн рублей
25 ноября 2022, 14:45
Белгородцы обстреливают камеры фотовидеофиксации на опорах
4 октября 2022, 11:42
В школах Белгорода введут систему централизованного видеонаблюдения
Данная мера необходима для обеспечения в образовательных организациях более высокого уровня безопасности. Об этом сообщили в региональном правительстве.
1 октября 2022, 14:30
2021
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к государственным экзаменам в 2021 году
20 мая 2021, 09:26
В Белгороде мужчина полтора часа тащил по улице модуль для социальной торговли
12 февраля 2021, 12:04
2019
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
14 октября 2019, 09:28

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