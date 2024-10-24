Камеры видеонаблюдения

С начала года 81 человек погиб в результате ДТП в Белгородской области

Более 865 тысяч нарушений ПДД выявили камеры с начала 2024 года в Белгородской области. За этот этот период в регионе произошла 501 дорожная авария. Подробностями статистики поделились в региональном минтрансе.