В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камеры

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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В 2023 году активно использовался проектно-аппаратный комплекс «Безопасный город». Для этого в Белгороде установлено более 1000 камер.
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, это дало свои плоды. За три месяца использования камер раскрыто 70 преступлений. Пять человек, находившиеся в федеральном розыске, задержаны. Ещё 12 человек, пропавших без вести, вернулись домой.
В следующем году белгородские власти планируют продолжить эту работу, чтобы «города стали более безопасными».
Напомним, что недавно в Белгороде молодой человек ударил уличную камеру видеонаблюдения, которая прикреплена к столбу на остановочном комплексе «Сокол». Поступок на видео сняла его знакомая, позже запись была опубликована в интернете. Благодаря записям на уличных камерах в отношении белгородцев, помимо мелкого хулиганства, составили протоколы за употребление алкоголя в общественных местах.
Депутаты рассмотрят предложение передать программно-аппаратные комплексы «Взор» из муниципальной собственности в областную.