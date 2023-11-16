В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камеры

Напомним, что недавно в Белгороде молодой человек ударил уличную камеру видеонаблюдения, которая прикреплена к столбу на остановочном комплексе «Сокол». Поступок на видео сняла его знакомая, позже запись была опубликована в интернете. Благодаря записям на уличных камерах в отношении белгородцев, помимо мелкого хулиганства, составили протоколы за употребление алкоголя в общественных местах.