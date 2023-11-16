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Камеры

В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камеры

16 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Камеры

Гладков: Мы установили более тысячи камер в Белгороде

В этом году по всему региону были усилены меры безопасности. В том числе установлено более 1000 камер видеонаблюдения в Белгороде, которые за три месяца помогли раскрыть около 70 преступлений. Подробности сообщил губернатор.

В 2023 году активно использовался проектно-аппаратный комплекс «Безопасный город». Для этого в Белгороде установлено более 1000 камер.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, это дало свои плоды. За три месяца использования камер раскрыто 70 преступлений. Пять человек, находившиеся в федеральном розыске, задержаны. Ещё 12 человек, пропавших без вести, вернулись домой.

В следующем году белгородские власти планируют продолжить эту работу, чтобы «города стали более безопасными».

Напомним, что недавно в Белгороде молодой человек ударил уличную камеру видеонаблюдения, которая прикреплена к столбу на остановочном комплексе «Сокол». Поступок на видео сняла его знакомая, позже запись была опубликована в интернете. Благодаря записям на уличных камерах в отношении белгородцев, помимо мелкого хулиганства, составили протоколы за употребление алкоголя в общественных местах.

Депутаты рассмотрят предложение передать программно-аппаратные комплексы «Взор» из муниципальной собственности в областную.

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#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Камера видеонаблюдения#Александра Склярова
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