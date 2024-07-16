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Published Сегодня, 12:19

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С начала года системы «Перехват» передали в полицию Белгорода семь материалов

Сколько номеров авто камеры «Перехвата» передали в полицию Белгорода с начала года?

16 июля 2024, 12:19
Фото: 1MI

С начала года системы «Перехват» передали в полицию Белгорода семь материалов

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода, ГОЧС в 2017 году установила системы фотовидеофиксации «Перехват» на въездах и выездах из города. С начала 2024 года за материалами камер полицейские обратились в управление семь раз.

Камеры системы «Перехват» с функцией распознавания автомобильных государственных знаков установили в десяти точках. На это ушло 3,5 млн рублей.

В журнале учёта доступа и передачи информации по видеонаблюдению зарегистрировано несколько обращений из правоохранительных органов:

  • в 2022 году — 32
  • в 2023 году — 24
  • за первое полугодие 2024 года — 7

На сегодняшний день в распоряжении ГОЧС Белгорода находится 155 видеокамер. Увеличивать их число в этом году пока не планируют. На их поддержание ежегодно уходит 480 тыс. рублей.

Хотя камеры и не оснащены функцией распознавания лиц, они всё равно способны «своевременно реагировать и предотвращать несчастные случаи» и имеют инфракрасную подсветку, сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода.

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