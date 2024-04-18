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Published Сегодня, 10:52

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Разбитая белгородкой камера

Новая «атака»: пожилая хулиганка в Белгороде разбила очередную уличную камеру

18 апреля 2024, 10:52
Фото: Telegram-канал BelgorodCamera
Разбитая белгородкой камера

Пожилая белгородка снова разбила тростью камеру видеонаблюдения

На этот раз пострадала камера на остановке «Стадион». От удара разбился объектив, однако запись сохранилась. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале BelgorodCamera.

Пожилая женщина, проживающая в Белгороде, снова «напала» на уличные камеры видеонаблюдения. В этот раз пострадало устройство, установленное на остановке «Стадион» в центре Белгорода.

Однако камера сильных повреждений не получила: судя по кадрам, от удара трости разбился только объектив. Видеозапись хулиганства опубликовали в Telegram-канале BelgorodCamera.

Белгородка ударяет камеру
Видео: Telegram-канал BelgorodCamera

Напомним, что эта же женщина ранее уже разбивала городские камеры видеонаблюдения, а три года назад её не устроили лампочки у подъезда дома по проспекту Богдана Хмельницкого.

Теперь белгородка взялась срывать наклейки с подъездов, предупреждающие о наличии контроллеров. Эти устройства нужны для того, чтобы прохожие при ракетной опасности знали, что данные подъездные двери откроются автоматически, а значит, внутри можно спрятаться.

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