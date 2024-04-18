Новая «атака»: пожилая хулиганка в Белгороде разбила очередную уличную камеру

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Пожилая женщина, проживающая в Белгороде, снова «напала» на уличные камеры видеонаблюдения. В этот раз пострадало устройство, установленное на остановке «Стадион» в центре Белгорода.
Однако камера сильных повреждений не получила: судя по кадрам, от удара трости разбился только объектив. Видеозапись хулиганства опубликовали в Telegram-канале BelgorodCamera.
Напомним, что эта же женщина ранее уже разбивала городские камеры видеонаблюдения, а три года назад её не устроили лампочки у подъезда дома по проспекту Богдана Хмельницкого.
Теперь белгородка взялась срывать наклейки с подъездов, предупреждающие о наличии контроллеров. Эти устройства нужны для того, чтобы прохожие при ракетной опасности знали, что данные подъездные двери откроются автоматически, а значит, внутри можно спрятаться.