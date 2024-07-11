bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Системы видеонаблюдения с распознаванием лиц временно не используют в Белгороде

Белгород перестал использовать камеры на «Паутине» из-за оперативной обстановки

11 июля 2024, 14:39
Фото: 1MI

Системы видеонаблюдения с распознаванием лиц временно не используют в Белгороде

В апреле 2022 года МКУ «Муниципальная стража» закупила систему интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. Приборы установили на металлодетекторах «Паутина-М12»: последние использовались в местах массового скопления людей. Из-за оперативной обстановки камеры временно не эксплуатируются.

Системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц закупили для установки на 18 металлодетекторах «Паутина-М12». Последние используют на входах при проведении массовых праздничных мероприятий.

«В связи с текущей оперативной обстановкой мероприятия с массовым пребыванием граждан в городе не проводятся, указанное оборудование не используется», — сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода в ответ на официальный запрос.

При этом за время эксплуатации нарушений «выявлено не было». Сумма же контракта составила 2,235 млн рублей.

Напомним, что в 2018 на тот момент начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов сообщил об установке системы камер «След» с функцией распознавания лиц.

В Белгороде с помощью камер видеонаблюдения узнали подробности 400 происшествий
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец, прикрываясь ветками от камер, поджёг машину соседкиНовая «атака»: пожилая хулиганка в Белгороде разбила очередную уличную камеру«Атакует» лампочки, камеры и надписи: пенсионерка вновь «благоустраивает» Белгород
#Артем Черненко#Видеонаблюдение#Белгород#Распознавание лиц#Муниципальная стража#Металлодетекторы#Оперативная обстановка
Подпишитесь
Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно
Сегодня, 13:24
Жители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотнике
Сегодня, 15:40
Дома белгородцев массированно атаковали дронами
Сегодня, 12:46
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов
Сегодня, 12:28
Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки
Сегодня, 12:04
Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
Сегодня, 12:15