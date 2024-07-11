Белгород перестал использовать камеры на «Паутине» из-за оперативной обстановки

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц закупили для установки на 18 металлодетекторах «Паутина-М12». Последние используют на входах при проведении массовых праздничных мероприятий.
«В связи с текущей оперативной обстановкой мероприятия с массовым пребыванием граждан в городе не проводятся, указанное оборудование не используется», — сообщили Бел.Ру в мэрии Белгорода в ответ на официальный запрос.
При этом за время эксплуатации нарушений «выявлено не было». Сумма же контракта составила 2,235 млн рублей.
Напомним, что в 2018 на тот момент начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов сообщил об установке системы камер «След» с функцией распознавания лиц.