Белгород перестал использовать камеры на «Паутине» из-за оперативной обстановки

Системы видеонаблюдения с распознаванием лиц временно не используют в Белгороде

В апреле 2022 года МКУ «Муниципальная стража» закупила систему интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. Приборы установили на металлодетекторах «Паутина-М12»: последние использовались в местах массового скопления людей. Из-за оперативной обстановки камеры временно не эксплуатируются.