bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Белгородцы просят на время отключить дорожные камеры — из-за оперативной обстановки

Штрафы важнее безопасности? Белгородцы просят отключить дорожные камеры в приграничье

12 августа 2024, 11:27
Фото: 1MI
Белгородцы просят на время отключить дорожные камеры — из-за оперативной обстановки

Белгородские власти объяснили, почему нельзя отключить камеры на дорогах

На фоне тревожной обстановки в соседней Курской области и участившихся атак БПЛА на машины белгородцы попросили отключить камеры видеонаблюдения на дорогах. Мирным жителям иногда приходится превышать допустимую скорость движения, чтобы скрыться от дронов. Но власти отключать камеры не планируют.
Сюжет
Дороги

Белгородцы предложили отключить видеокамеры на дорогах в приграничье региона. Из-за опасности атаки дронов, рассказывают жители, ездить приходится быстро, но потом «штрафов огребаешь в обе руки».

Кроме того, именно по камерам на дорогах в Курской области противнику удалось отследить передвижений техники ВС РФ, о чём ранее сообщали военкоры.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что сделать это невозможно, потому что отключение камер приведёт к массовым нарушениям ПДД и росту аварийности, а при необходимости водители могут подать прошение об отмене взыскания.

«В случае чрезвычайной ситуации водитель может обжаловать и отменить постановление с камер фиксации, для этого следует обратиться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений по Белгородской области», — уточнил министр.

Жителей такой ответ не устроил. Некоторые посчитали, что властям важнее собрать деньги на штрафах, чем обеспечить безопасность мирного населения.

Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
«Поможет в период КТО»: белгородское правительство — о том, зачем нужна эвакуацияЭвакуация в белгородском приграничье не требуется, но поездов до Москвы станет большеБыла эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Штрафы#Курская область#Безопасность#Дороги#Новости Белгорода#Камеры#Белгород#Приграничье#Дроны
Подпишитесь
Гладков доложил Путину об ухудшении обстановки в Белгородской области
Сегодня, 12:21
Миськов: из Краснояружского района выехали 11 тысяч человек, ещё 500 остаются
Сегодня, 10:01
Взяток не брал — бизнесом занимался: Александр Сергиенко произнёс последнее слово
Сегодня, 10:20
Пять лет в колонии строгого режима: суд вынес решение по делу Полежаева
Сегодня, 08:25
Принято важное решение для белгородцев по ипотеке и кредитам, Путин его поддержал
Сегодня, 12:54
«Сначала до Курска, потом на Белгород»: пленный боец ВСУ рассказал о планах Украины
Сегодня, 13:17