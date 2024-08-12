Штрафы важнее безопасности? Белгородцы просят отключить дорожные камеры в приграничье

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Белгородцы предложили отключить видеокамеры на дорогах в приграничье региона. Из-за опасности атаки дронов, рассказывают жители, ездить приходится быстро, но потом «штрафов огребаешь в обе руки».
Кроме того, именно по камерам на дорогах в Курской области противнику удалось отследить передвижений техники ВС РФ, о чём ранее сообщали военкоры.
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что сделать это невозможно, потому что отключение камер приведёт к массовым нарушениям ПДД и росту аварийности, а при необходимости водители могут подать прошение об отмене взыскания.
«В случае чрезвычайной ситуации водитель может обжаловать и отменить постановление с камер фиксации, для этого следует обратиться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений по Белгородской области», — уточнил министр.
Жителей такой ответ не устроил. Некоторые посчитали, что властям важнее собрать деньги на штрафах, чем обеспечить безопасность мирного населения.