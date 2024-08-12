Штрафы важнее безопасности? Белгородцы просят отключить дорожные камеры в приграничье

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что сделать это невозможно, потому что отключение камер приведёт к массовым нарушениям ПДД и росту аварийности, а при необходимости водители могут подать прошение об отмене взыскания.