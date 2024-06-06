Новые штрафы и ограничения: какие изменения в ПДД начали действовать с 1 июня?

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Так, с первого дня лета водителей будут штрафовать за использование шипованной резины в несезон, то есть, с 1 июня по 1 сентября. За это нарушение грозит наказание в виде взыскания в размере 500 рублей.
Гораздо больше — 15 тысяч рублей — с водителей могут потребовать за езду на протяжении года без российского водительского удостоверения. Касается это иностранцев и россиян, которые за это время не поменяли документ для управления транспортом на водительское удостоверение РФ.
Кроме того, тем водителям, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, теперь нельзя сдавать новый экзамен на протяжении целого года. А те, кто избегает служения в армии, и вовсе не смогут получить водительское удостоверение.
Ранее редакция Бел.Ру напоминала, какие правила дорожного движения должны соблюдать маленькие и взрослые велосипедисты, а также какие штрафы им грозят за их нарушение.