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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Новые штрафы и ограничения: какие изменения в ПДД начали действовать с 1 июня?

Новые штрафы и ограничения: какие изменения в ПДД начали действовать с 1 июня?

6 июня 2024, 13:28
Фото: 1MI
С 1 июня в правила дорожного движения внесли новые изменения, которые дополняют уже существующие административные наказания. За что теперь будут штрафовать водителей, читайте в материале Бел.Ру.

Так, с первого дня лета водителей будут штрафовать за использование шипованной резины в несезон, то есть, с 1 июня по 1 сентября. За это нарушение грозит наказание в виде взыскания в размере 500 рублей.

Гораздо больше — 15 тысяч рублей — с водителей могут потребовать за езду на протяжении года без российского водительского удостоверения. Касается это иностранцев и россиян, которые за это время не поменяли документ для управления транспортом на водительское удостоверение РФ.

Кроме того, тем водителям, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, теперь нельзя сдавать новый экзамен на протяжении целого года. А те, кто избегает служения в армии, и вовсе не смогут получить водительское удостоверение.

Ранее редакция Бел.Ру напоминала, какие правила дорожного движения должны соблюдать маленькие и взрослые велосипедисты, а также какие штрафы им грозят за их нарушение.

Какие правила стоит соблюдать велосипедистам, чтобы не попасть под колёса машин?
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#Александра Склярова#Общество#Штрафы#Водители#Штрафы ГИБДД
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