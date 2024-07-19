С начала года 81 человек погиб в результате ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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Updated Сегодня, 16:16
За первую половину 2024 года камеры видеонаблюдения выявили более 865 тысяч нарушений на дорогах Белгородской области. Всего на дорогах региона для этих целей установлено 460 комплексов фото- и видеофиксации.
Как сообщили в региональном минтрансе, 98% нарушений связаны с несоблюдением скоростного режима. На оставшиеся 2% приходятся нарушения правил остановки и стоянки транспорта и движение по выделенной полосе.
Кроме того, за с января по июнь произошло 501 ДТП, в которых погиб 81 человек. Пострадали ещё 694 участника дорожного движения.
Основной причиной ДТП с пострадавшими стало несоблюдение скоростного режима. В 110 таких авариях погибли 22 человека, а 155 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение количества ДТП, связанных с превышением скорости, наблюдается рост числа погибших на 5% и раненых на 13%.
Напомним, недавно также стала известна статистика ДТП с участием электросамокатов в Белгородской области.