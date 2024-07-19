bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Камеры

С начала года 81 человек погиб в результате ДТП в Белгородской области

19 июля 2024, 16:16
Фото: 1MI
Камеры

Камеры на белгородских дорогах засекли более 865 тысяч нарушений ПДД

Более 865 тысяч нарушений ПДД выявили камеры с начала 2024 года в Белгородской области. За этот этот период в регионе произошла 501 дорожная авария. Подробностями статистики поделились в региональном минтрансе.
Сюжет
ДТП

За первую половину 2024 года камеры видеонаблюдения выявили более 865 тысяч нарушений на дорогах Белгородской области. Всего на дорогах региона для этих целей установлено 460 комплексов фото- и видеофиксации.

Как сообщили в региональном минтрансе, 98% нарушений связаны с несоблюдением скоростного режима. На оставшиеся 2% приходятся нарушения правил остановки и стоянки транспорта и движение по выделенной полосе.

Кроме того, за с января по июнь произошло 501 ДТП, в которых погиб 81 человек. Пострадали ещё 694 участника дорожного движения.

Основной причиной ДТП с пострадавшими стало несоблюдение скоростного режима. В 110 таких авариях погибли 22 человека, а 155 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение количества ДТП, связанных с превышением скорости, наблюдается рост числа погибших на 5% и раненых на 13%.

Напомним, недавно также стала известна статистика ДТП с участием электросамокатов в Белгородской области.

Опасны ли электросамокаты? Что со статистикой ДТП с ними в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец сбил мальчика, уехал, попал в ещё одно ДТП и теперь отправится в колониюСвинья попала в ДТП на «копейке» в Белгородской области: видеоВ ДТП в Белгородской области сошлись КамАЗ, тягач и микроавтобус, есть пострадавшая
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ДТП#Минтранс#Пдд#Погибшие#Новости Белгорода#Раненые#Скоростной режим#Белгород#Камеры видеонаблюдения
Подпишитесь
Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»
Сегодня, 11:08
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Сегодня, 12:06
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Сегодня, 13:07
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
Сегодня, 13:17
Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде
Сегодня, 19:13
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Сегодня, 09:02