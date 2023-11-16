Куда пойти мэру Белгорода: где чаще бывал и где не бывал Демидов за год работы?

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
31 октября 2022 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале о том, что экс-мэр Белгорода Антон Иванов уволился по собственному желанию, и вместо него исполнять обязанности главы администрации будет Валентин Демидов. Новый руководитель за неделю до этого создал свой канал в Telegram, который сразу же начал активно вести, показывая, как выезжает на проблемные точки в городе и решает проблемы белгородцев.
После назначения на должность канал Демидова активизировался ещё больше — здесь и проблемные дома, и отчёты о работе коммунальщиков, и личные посты о занятиях спортом. Бел.Ру решило посмотреть, какие локации Белгорода за год мэр лично посещал чаще всего. Собрали только те, что упоминались в канале, самих поездок, скорее всего, было больше.
Сразу спойлер — точек, где побывал Валентин Демидов, очень много, мы собрали их все на одной карте. А в материале расскажем о главных «местах притяжения» главы Белгорода.
Если посмотреть на составленную нами карту, можно подумать, что мэр, в основном, катался по центру города и по линии улица Щорса — проспект Богдана Хмельницкого. На Гринёвке градоначальник побывал пару раз, что такое «Болховец» — наверное, до сих пор не знает, проблемный Юго-Западный район тоже не особо жаловал вниманием — разве что по пути на свалку проезжал. Жители Восточного округа тоже обделены вниманием Демидова — по паре-тройке раз он доехал до Михайловского шоссе и улице Макаренко.
А вот куда «тянуло» нового мэра Белгорода — рассказываем дальше.
Самые излюбленные места Валентина Демидова — городские пляжи. Суммарно он посетил их 34 раза, из них только центральный пляж Белгорода — 32 раза. Подготовка к купальному сезону, масштабные реконструкции, анализ инфраструктуры после эксплуатации в купальный сезон — причин масса. А кому не захочется снова и снова возвращаться к прекрасной атмосфере у белгородских водоёмов? Ещё шесть раз глава администрации посетил набережную в районе КонПрока, которую тоже реконструировали.
11 раз за год мэр посетил городские парки, из них семь — Центральный парк, где сначала готовили к зимним праздникам ледовые дорожки, а летом начали первый этап реконструкции. Не обделил вниманием мэр и парк Победы, который становится местом притяжения и для самих белгородцев, поскольку ни один праздник не обходится без мероприятий в нём. А задача Валентина Валентиновича — это всё проконтролировать, ну и самому поучаствовать, конечно же.
Не меньше Демидов любил съездить в локации Белгорблагоустройства. Не считая теплиц и бытовок, только на базе БГБ он побывал девять раз. Там мэр проводил планёрки, проверял готовность спецтехники и противогололедных материалов к непогоде.
Восемь раз за год мэр инспектировал строительство и посещал открытия крупных спортивных объектов в Белгороде — Центра адаптивных видов спорта «Вершина» и Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой «Сирень». Оба спорткомплекса открыли этой осенью.
Главная задача мэра города — заботиться о благополучии местных жителей, в том числе что касается качества жилищных условий. А с этим в Белгороде проблем достаточно. И в самом начале своего пути на посту главы администрации Валентин Демидов часто показывал в Telegram-канале, как лично выезжает по самым детальным вопросам — от проблем с отоплением до установки скамеек, и потом перепроверяет, как были выполнены работы. Правда, со временем таких новостей стало гораздо меньше, и в основном это просто отчёты с адресов, которые мы не стали включать в наш список.
Чаще всего мэр выезжал по приглашению жителей в дома на Харгоре: по ул. Губкина, Щорса, Есенина, бульвару Юности, проспекту Ватутина. Там у жителей были проблемы с ливнёвками, подтапливанием домов, благоустройством дворов и территорий, а также капитальным ремонтом. Не обошёл стороной Демидов и дома в центре, особенно старые пятиэтажки, которые если не были аварийными, то точно нуждались в ремонте или реконструкции. Особо проблемные дома, как на Левобережной, 19 или три дома по бульвару Строителей, глава Белгорода посещал несколько раз.
Белгород — приграничный город, и его мэр должен быть готов решать любые вопросы, связанные с ЧП. Валентин Демидов выезжал на каждое место происшествия и, в зависимости от масштаба последствий, мог возвращаться туда несколько раз. Всего за год он посетил места ЧП 18 раз.
Половина из них — перекрёсток улиц Ватутина и Губкина, где 20 апреля упала авиабомба ФАБ-500М62. Сначала мэр руководил устранением последствий, а после — общался с жителями повреждённого рядом дома на Шаландина, 15.
Ещё три раза Демидов выезжал на место обстрела, который произошёл 15 марта. Там повреждения получили 21 дом и пять квартир. Два раза мэр побывал на улице Славянской, где 18 декабря упал осколок снаряда после работы ПВО. Только один раз посетил место ЧП, где 18 апреля взорвалась граната в частном доме, и один раз — место недавней трагедии на ул. Орлова. Хотя последнее происшествие и было серьёзным — погибло три человека, один из которых ребёнок, — видимо, мэр не посчитал нужным контролировать дальнейшие работы на объекте.
Ещё на одно место происшествия, не связанное с СВО, глава администрации выезжал шесть раз. Это дом в центре Белгорода, где в июне загорелась котельная на крыше.
Жителей приграничных районов из-за массированных обстрелов не раз отселяли в пункты временного размещения на базе учреждений в Белгороде. Их Валентин Демидов тоже посещал — 10 раз за год. Шесть раз он побывал в Белгород-Арене, три выезда сделал в ДС «Космос» и один — в спорткомплекс Светланы Хоркиной.