Куда пойти мэру Белгорода: где чаще бывал и где не бывал Демидов за год работы?

Главная задача мэра города — заботиться о благополучии местных жителей, в том числе что касается качества жилищных условий. А с этим в Белгороде проблем достаточно. И в самом начале своего пути на посту главы администрации Валентин Демидов часто показывал в Telegram-канале, как лично выезжает по самым детальным вопросам — от проблем с отоплением до установки скамеек, и потом перепроверяет, как были выполнены работы. Правда, со временем таких новостей стало гораздо меньше, и в основном это просто отчёты с адресов, которые мы не стали включать в наш список.