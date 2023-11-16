Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Валентин Демидов и Вячеслав Гладков

Куда пойти мэру Белгорода: где чаще бывал и где не бывал Демидов за год работы?

16 ноября 2023, 15:48
Фото: t.me/v_v_demidov
Валентин Демидов и Вячеслав Гладков

Журналисты Бел.Ру сделали карту поездок мэра Белгорода за год работы

Больше года назад Валентин Демидов был назначен губернатором Гладковым исполняющим обязанности мэра Белгорода. Где он чаще всего бывал за это время — журналисты Бел.Ру составили материал и карту «мест притяжения» главы администрации города.

31 октября 2022 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале о том, что экс-мэр Белгорода Антон Иванов уволился по собственному желанию, и вместо него исполнять обязанности главы администрации будет Валентин Демидов. Новый руководитель за неделю до этого создал свой канал в Telegram, который сразу же начал активно вести, показывая, как выезжает на проблемные точки в городе и решает проблемы белгородцев.

После назначения на должность канал Демидова активизировался ещё больше — здесь и проблемные дома, и отчёты о работе коммунальщиков, и личные посты о занятиях спортом. Бел.Ру решило посмотреть, какие локации Белгорода за год мэр лично посещал чаще всего. Собрали только те, что упоминались в канале, самих поездок, скорее всего, было больше.

Сразу спойлер — точек, где побывал Валентин Демидов, очень много, мы собрали их все на одной карте. А в материале расскажем о главных «местах притяжения» главы Белгорода.

По Щорса да Богданке?

Если посмотреть на составленную нами карту, можно подумать, что мэр, в основном, катался по центру города и по линии улица Щорса — проспект Богдана Хмельницкого. На Гринёвке градоначальник побывал пару раз, что такое «Болховец» — наверное, до сих пор не знает, проблемный Юго-Западный район тоже не особо жаловал вниманием — разве что по пути на свалку проезжал. Жители Восточного округа тоже обделены вниманием Демидова — по паре-тройке раз он доехал до Михайловского шоссе и улице Макаренко.

А вот куда «тянуло» нового мэра Белгорода — рассказываем дальше.

"Места притяжения" мэра Белгорода"Места притяжения" мэра Белгорода
"Места притяжения" мэра Белгорода
Фото: Яндекс.Карты

Пляжи, парки и Белгорблагоустройство

Самые излюбленные места Валентина Демидова — городские пляжи. Суммарно он посетил их 34 раза, из них только центральный пляж Белгорода — 32 раза. Подготовка к купальному сезону, масштабные реконструкции, анализ инфраструктуры после эксплуатации в купальный сезон — причин масса. А кому не захочется снова и снова возвращаться к прекрасной атмосфере у белгородских водоёмов? Ещё шесть раз глава администрации посетил набережную в районе КонПрока, которую тоже реконструировали.

11 раз за год мэр посетил городские парки, из них семь — Центральный парк, где сначала готовили к зимним праздникам ледовые дорожки, а летом начали первый этап реконструкции. Не обделил вниманием мэр и парк Победы, который становится местом притяжения и для самих белгородцев, поскольку ни один праздник не обходится без мероприятий в нём. А задача Валентина Валентиновича — это всё проконтролировать, ну и самому поучаствовать, конечно же.

Валентин Демидов на полумарафонеВалентин Демидов на полумарафоне
Валентин Демидов на полумарафоне
Фото: t.me/v_v_demidov

Не меньше Демидов любил съездить в локации Белгорблагоустройства. Не считая теплиц и бытовок, только на базе БГБ он побывал девять раз. Там мэр проводил планёрки, проверял готовность спецтехники и противогололедных материалов к непогоде.

Восемь раз за год мэр инспектировал строительство и посещал открытия крупных спортивных объектов в Белгороде — Центра адаптивных видов спорта «Вершина» и Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой «Сирень». Оба спорткомплекса открыли этой осенью.

Проблемные дома

Главная задача мэра города — заботиться о благополучии местных жителей, в том числе что касается качества жилищных условий. А с этим в Белгороде проблем достаточно. И в самом начале своего пути на посту главы администрации Валентин Демидов часто показывал в Telegram-канале, как лично выезжает по самым детальным вопросам — от проблем с отоплением до установки скамеек, и потом перепроверяет, как были выполнены работы. Правда, со временем таких новостей стало гораздо меньше, и в основном это просто отчёты с адресов, которые мы не стали включать в наш список.

Чаще всего мэр выезжал по приглашению жителей в дома на Харгоре: по ул. Губкина, Щорса, Есенина, бульвару Юности, проспекту Ватутина. Там у жителей были проблемы с ливнёвками, подтапливанием домов, благоустройством дворов и территорий, а также капитальным ремонтом. Не обошёл стороной Демидов и дома в центре, особенно старые пятиэтажки, которые если не были аварийными, то точно нуждались в ремонте или реконструкции. Особо проблемные дома, как на Левобережной, 19 или три дома по бульвару Строителей, глава Белгорода посещал несколько раз.

Валентин Демидов на встрече с жителямиВалентин Демидов на встрече с жителями
Валентин Демидов на встрече с жителями
Фото: t.me/v_v_demidov

Места происшествия и ПВР

Белгород — приграничный город, и его мэр должен быть готов решать любые вопросы, связанные с ЧП. Валентин Демидов выезжал на каждое место происшествия и, в зависимости от масштаба последствий, мог возвращаться туда несколько раз. Всего за год он посетил места ЧП 18 раз.

Половина из них — перекрёсток улиц Ватутина и Губкина, где 20 апреля упала авиабомба ФАБ-500М62. Сначала мэр руководил устранением последствий, а после — общался с жителями повреждённого рядом дома на Шаландина, 15.

Ещё три раза Демидов выезжал на место обстрела, который произошёл 15 марта. Там повреждения получили 21 дом и пять квартир. Два раза мэр побывал на улице Славянской, где 18 декабря упал осколок снаряда после работы ПВО. Только один раз посетил место ЧП, где 18 апреля взорвалась граната в частном доме, и один раз — место недавней трагедии на ул. Орлова. Хотя последнее происшествие и было серьёзным — погибло три человека, один из которых ребёнок, — видимо, мэр не посчитал нужным контролировать дальнейшие работы на объекте.

Ещё на одно место происшествия, не связанное с СВО, глава администрации выезжал шесть раз. Это дом в центре Белгорода, где в июне загорелась котельная на крыше.

Жителей приграничных районов из-за массированных обстрелов не раз отселяли в пункты временного размещения на базе учреждений в Белгороде. Их Валентин Демидов тоже посещал — 10 раз за год. Шесть раз он побывал в Белгород-Арене, три выезда сделал в ДС «Космос» и один — в спорткомплекс Светланы Хоркиной.

Читайте также:
Отопительный сезон и сбитые ракеты обсуждали белгородцы в воскресенье«Двери ходили ходуном». Что происходит на месте трагедии с беспилотником в БелгородеЧто известно о ночном ЧП в Белгороде
#Евгений Грицков#Происшествия#Эксклюзив#Центральный пляж#Городской пляж#Белгорблагоустройство#Белгород#Вячеслав Гладков#Екатерина Никулина#Валентин Демидов#Пункты ПВР
Подпишитесь
Это было Клёва! Как белгородские болельщики помогли «Белогорью» обыграть «Зенит»
Сегодня, 16:53
Прокуратура проверит законность поступления денег на счета сотрудников Белгородстата
Сегодня, 14:00
Названы новые сроки поступления в Белгородскую область вакцин от кори и краснухи
Сегодня, 14:15
Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье
Сегодня, 10:46
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19