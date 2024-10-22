Первый этап уже близко: депутаты объявили конкурс мэра в Белгороде

Действующий мэр Валентин Демидов уйдёт с поста из-за окончания срока действия контракта. Его назначили на должность главы администрации 17 января 2023 года. Сделали это депутаты прошлого созыва горсовета — шестого. Но в сентябре 2023 года Совет распустили, прошли выборы в седьмой созыв, поэтому Демидов получил контракт только на два года. Градоначальник назначается сроком на пять лет, на столько же получают мандат депутаты городского совета.