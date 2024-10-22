Первый этап уже близко: депутаты объявили конкурс мэра в Белгороде

Posted 22 октября, 13:12
Published 22 октября, 13:12
Modified 22 октября, 13:15
Updated 22 октября, 13:15
Белгородский городской совет объявил конкурс на должность главы администрации города. Уже в декабре 2024 года нового градоначальника изберут из кандидатов, предложенных комиссией.
Действующий мэр Валентин Демидов уйдёт с поста из-за окончания срока действия контракта. Его назначили на должность главы администрации 17 января 2023 года. Сделали это депутаты прошлого созыва горсовета — шестого. Но в сентябре 2023 года Совет распустили, прошли выборы в седьмой созыв, поэтому Демидов получил контракт только на два года. Градоначальник назначается сроком на пять лет, на столько же получают мандат депутаты городского совета.
Таким образом, 17 января 2025 года истекает контракт Валентина Демидова. В случае если комиссия и депутаты поддержат действующего мэра, он останется с Белгородом до конца работы этого созыва горсовета.
Первый этап конкурса пройдёт 6 декабря. Это «конкурс документов кандидатов». Второй — «программ развития Белгорода и проектов организации работы администрации» — назначили на 11 декабря.
Напомним, что редакция Бел.Ру проводила среди читателей «выборы» градоначальника. Кандидатуру Демидова поддержало 42%, а 32% были против.