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Posted 7 октября, 13:37

Published 7 октября, 13:37

Modified 7 октября, 13:45

Updated 7 октября, 13:45

Валентин Демидов

Белгород ищет мэра — зарплата от 177 тысяч рублей, отпуск до 43 дней

7 октября 2024, 13:37
Фото: 1MI
Валентин Демидов

Стала известна минимальная зарплата будущего мэра Белгорода

Сюжет
Новости Белгорода
В начале декабря начнётся конкурс на замещение должности мэра. Первый и второй этап пройдут 6 и 11 декабря. В этом году оклад будущего главы администрации Белгорода повысили до 44 265 руб, поэтому минимальная зарплата составит 177,06 тыс руб. Почему так, если срок Демидова ещё не прошёл?

6 декабря пройдёт I этап конкурса на замещение должности мэра Белгорода — рассмотрение документов кандидатов. Второй этап — 11 декабря. Глава администрации занимает должность на время работы актуального созыва горсовета, т. е. на 5 лет. И, как минимум, на два года, если того требуют обстоятельства.

Из-за этого выборы нового главы города пройдут до истечения полного срока службы действующего — Валентина Демидова. А работает он только второй год. Почему так?

С 2021 года до ноября 2022 года на этой должности состоял Антон Иванов, который написал заявление на досрочное увольнение по собственному желанию. Поэтому и выборы прошли досрочно.

Демидов стал временно исполняющим обязанности мэра Белгорода.

В марте 2023 года экс-мэра Белгорода Атона Иванова задержали по подозрению в получении взяток.

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Итак, что обещают новому мэру? Согласно документам, оклад составляет 44 265 руб. Когда на должность вступал Валентин Демидов, оклад был на три тысячи рублей меньше — 41 957 руб, поэтому новый мэр будет зарабатывать минимум 177,06 тыс. руб.

Потому что ещё имеется надбавка в 300% от оклада за исполнение отдельных госполномочий. Ещё одна — за работу со сведениями, которые являются гостайной. Её размер зависит от уровня той самой секретности. Что касается премии, то выплатить её по итогам работы или нет, решает горсовет.

А вот рабочий день у мэра ненормированный, но и отпуск из-за этого составляет 33 дня. Есть и дополнительный отпуск до 10 календарных дней — «за выслугу лет».

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