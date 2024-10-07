Белгород ищет мэра — зарплата от 177 тысяч рублей, отпуск до 43 дней

Posted 7 октября, 13:37
Published 7 октября, 13:37
Modified 7 октября, 13:45
Updated 7 октября, 13:45
6 декабря пройдёт I этап конкурса на замещение должности мэра Белгорода — рассмотрение документов кандидатов. Второй этап — 11 декабря. Глава администрации занимает должность на время работы актуального созыва горсовета, т. е. на 5 лет. И, как минимум, на два года, если того требуют обстоятельства.
Из-за этого выборы нового главы города пройдут до истечения полного срока службы действующего — Валентина Демидова. А работает он только второй год. Почему так?
С 2021 года до ноября 2022 года на этой должности состоял Антон Иванов, который написал заявление на досрочное увольнение по собственному желанию. Поэтому и выборы прошли досрочно.
Демидов стал временно исполняющим обязанности мэра Белгорода.
Итак, что обещают новому мэру? Согласно документам, оклад составляет 44 265 руб. Когда на должность вступал Валентин Демидов, оклад был на три тысячи рублей меньше — 41 957 руб, поэтому новый мэр будет зарабатывать минимум 177,06 тыс. руб.
Потому что ещё имеется надбавка в 300% от оклада за исполнение отдельных госполномочий. Ещё одна — за работу со сведениями, которые являются гостайной. Её размер зависит от уровня той самой секретности. Что касается премии, то выплатить её по итогам работы или нет, решает горсовет.
А вот рабочий день у мэра ненормированный, но и отпуск из-за этого составляет 33 дня. Есть и дополнительный отпуск до 10 календарных дней — «за выслугу лет».