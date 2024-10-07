Белгород ищет мэра — зарплата от 177 тысяч рублей, отпуск до 43 дней

Потому что ещё имеется надбавка в 300% от оклада за исполнение отдельных госполномочий. Ещё одна — за работу со сведениями, которые являются гостайной. Её размер зависит от уровня той самой секретности. Что касается премии, то выплатить её по итогам работы или нет, решает горсовет.