В Белгороде начали восстанавливать «Белгород-Арену» и «Сирень»

Posted 1 ноября, 14:14
Published 1 ноября, 14:14
Modified 1 ноября, 14:16
Updated 1 ноября, 14:16
Директор «Белгород-Арены» Юрий Черников рассказал, что восстановлением объекты занялись те люди, которые и занимались еёстроительством.
«Восстановили уже брусчатку, начинаем забор и покраску. Постепенно, потихонечку процесс идёт. Сейчас сделаем внешний вид, немного внутри — и мы заработаем полностью», — отметил директор.
Руководитель «Сирени» Анна Юдина рассказала, что при обстреле пострадали фасад и залы хореографии. Из-за произошедших атак поток детей, посещающих центр, уменьшился, но спустя время всё снова вернулось на круги своя.
«Сейчас дети возвращаются в спортивный центр, мы опять слышим голоса. Это очень для нас важно», — отметила Анна Юдина.
На ремонт всех спортобъектов региона федеральное правительство выделило почти 170 миллионов рублей. К этой же сумме добавили и 53 миллиона рублей из областного бюджета.
Ремонтные работы также проведут в спортивном комплексе «Луч», расположенном на Харьковской горе в Белгороде, на стадионе «Химик» и в ледовой арене в Шебекино.