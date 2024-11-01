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Posted 1 ноября, 14:14

Published 1 ноября, 14:14

Modified 1 ноября, 14:16

Updated 1 ноября, 14:16

В Белгороде начали восстанавливать «Белгород-Арену» и «Сирень»

В Белгороде начали восстанавливать «Белгород-Арену» и «Сирень»

1 ноября 2024, 14:14
Фото: 1MI.
В Белгороде приступили к восстановлению повреждённых при обстрелах спортивных объектов. Речь идёт о «Белгород-Арене» и о «Сирени». О том, как проходят работы, правительству региона рассказали руководители спортобъектов.

Директор «Белгород-Арены» Юрий Черников рассказал, что восстановлением объекты занялись те люди, которые и занимались еёстроительством.

«Восстановили уже брусчатку, начинаем забор и покраску. Постепенно, потихонечку процесс идёт. Сейчас сделаем внешний вид, немного внутри — и мы заработаем полностью», — отметил директор.

Руководитель «Сирени» Анна Юдина рассказала, что при обстреле пострадали фасад и залы хореографии. Из-за произошедших атак поток детей, посещающих центр, уменьшился, но спустя время всё снова вернулось на круги своя.

«Сейчас дети возвращаются в спортивный центр, мы опять слышим голоса. Это очень для нас важно», — отметила Анна Юдина.

На ремонт всех спортобъектов региона федеральное правительство выделило почти 170 миллионов рублей. К этой же сумме добавили и 53 миллиона рублей из областного бюджета.

Ремонтные работы также проведут в спортивном комплексе «Луч», расположенном на Харьковской горе в Белгороде, на стадионе «Химик» и в ледовой арене в Шебекино.

Видео: страница Вячеслава Гладкова. Ремонтные работы на «Белгород-Арене» и в «Сирени»
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