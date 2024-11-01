Автобус и два предприятия под Белгородом попали под удар ВСУ

Posted 1 ноября, 11:11
Published 1 ноября, 11:11
Modified 1 ноября, 11:13
Updated 1 ноября, 11:13
ВСУ ударили по Шебекино снарядами и шестью беспилотниками. В результате атаки повреждения получили складское помещение одного из предприятий, припаркованный автобус и забор частного домовладения.
Также в городе пострадало ещё одно предприятие: в здании цеха выбило остекление, повредило фасад, оборудование и ограждение.
Обошлось без раненых среди мирных жителей.
Чуть ранее сегодня, 1 ноября, ВСУ атаковали Белгородский район. В посёлке Октябрьский пострадали два человека — их госпитализировали.