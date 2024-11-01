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Posted 1 ноября, 11:11

Published 1 ноября, 11:11

Modified 1 ноября, 11:13

Updated 1 ноября, 11:13

Автобус и два предприятия под Белгородом попали под удар ВСУ

Автобус и два предприятия под Белгородом попали под удар ВСУ

1 ноября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Различные повреждения в результате атаки ВСУ зафиксировали в Шебекино. Обошлось без пострадавших. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ ударили по Шебекино снарядами и шестью беспилотниками. В результате атаки повреждения получили складское помещение одного из предприятий, припаркованный автобус и забор частного домовладения.

Также в городе пострадало ещё одно предприятие: в здании цеха выбило остекление, повредило фасад, оборудование и ограждение.

Обошлось без раненых среди мирных жителей.

Чуть ранее сегодня, 1 ноября, ВСУ атаковали Белгородский район. В посёлке Октябрьский пострадали два человека — их госпитализировали.

Мужчина и женщина пострадали из-за дрона ВСУ, ударившего по их машине
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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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