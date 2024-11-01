bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 14:02

Published 1 ноября, 14:02

Modified 1 ноября, 14:04

Updated 1 ноября, 14:04

В Белгороде не стали переносить проведение ярмарки из-за рабочей субботы

В Белгороде не стали переносить проведение ярмарки из-за рабочей субботы

1 ноября 2024, 14:02
Фото: 1MI.
Работающие белгородцы вряд ли смогут купить продукты на сельскохозяйственной ярмарке на этой неделе, поскольку переносить её проведение из-за Дня народного единства в городе не стали, сообщили в мэрии.

Эта суббота, 2 ноября, будет в России рабочей. Её выходной переносят на понедельник, 4 ноября, когда отмечается День народного единства.

Несмотря на это, мэрия Белгорода приняла решение не переносить проведение сельскохозяйственной ярмарки на выходной день: её устроят по традиции — в субботу.

На этот раз, как и всегда в этом году, ярмарка состоится на цокольном этаже «Мега Гринна». Торговые точки будут работать с 09:00 до 16:00.

В то же время белгородцам следует учесть, что автобусы в субботу будут двигаться по расписанию выходного дня.

О том, что из себя представляет праздник Дня народного единства, редакция Бел.Ру писала здесь. Также мы объясняли, когда россиян ждут следующие праздничные выходные в этом году.

Огурцы и яйца — дешевле. А что дороже? О ценах на ярмарке в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие продукты подорожали, а какие подешевели на ярмарке в Белгороде?По каким ценам предлагали продукты на ярмарке в Белгороде?Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки
#Александра Склярова#Белгородская область#Ярмарка#Белгород#Рабочий день
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика