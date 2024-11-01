В Белгороде не стали переносить проведение ярмарки из-за рабочей субботы

Posted 1 ноября, 14:02
Published 1 ноября, 14:02
Modified 1 ноября, 14:04
Updated 1 ноября, 14:04
Эта суббота, 2 ноября, будет в России рабочей. Её выходной переносят на понедельник, 4 ноября, когда отмечается День народного единства.
Несмотря на это, мэрия Белгорода приняла решение не переносить проведение сельскохозяйственной ярмарки на выходной день: её устроят по традиции — в субботу.
На этот раз, как и всегда в этом году, ярмарка состоится на цокольном этаже «Мега Гринна». Торговые точки будут работать с 09:00 до 16:00.
В то же время белгородцам следует учесть, что автобусы в субботу будут двигаться по расписанию выходного дня.
О том, что из себя представляет праздник Дня народного единства, редакция Бел.Ру писала здесь. Также мы объясняли, когда россиян ждут следующие праздничные выходные в этом году.