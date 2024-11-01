Мужчина и женщина пострадали из-за дрона ВСУ, ударившего по их машине

Posted 1 ноября, 09:15
Published 1 ноября, 09:15
Modified 1 ноября, 09:17
Updated 1 ноября, 09:17
ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области. Первым под огонь попал посёлок Октябрьский: украинский дрон ударил по легковому автомобилю, где выбило лобовое стекло и пострадала правая сторона.
Ранения получили два мирных жителя: у мужчины диагностировали баротравму, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравму и контузию. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу.
Другой БПЛА атаковал в населённом пункте припаркованный микроавтобус, из-за чего тот получил повреждения. Ещё два дрона атаковали сёла Ясные Зори и Бочковка. Там пострадали кузов движущейся по дороге «Газели», а также веранда частного дома и надворная постройка.