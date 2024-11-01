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Posted 1 ноября, 09:15

Published 1 ноября, 09:15

Modified 1 ноября, 09:17

Updated 1 ноября, 09:17

Мужчина и женщина пострадали из-за дрона ВСУ, ударившего по их машине

Мужчина и женщина пострадали из-за дрона ВСУ, ударившего по их машине

1 ноября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Два белгородца пострадали при обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района. Несколько разрушений зафиксировали и в двух других поселениях. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области. Первым под огонь попал посёлок Октябрьский: украинский дрон ударил по легковому автомобилю, где выбило лобовое стекло и пострадала правая сторона.

Ранения получили два мирных жителя: у мужчины диагностировали баротравму, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравму и контузию. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу.

Другой БПЛА атаковал в населённом пункте припаркованный микроавтобус, из-за чего тот получил повреждения. Ещё два дрона атаковали сёла Ясные Зори и Бочковка. Там пострадали кузов движущейся по дороге «Газели», а также веранда частного дома и надворная постройка.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы
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