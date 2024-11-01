Мужчина и женщина пострадали из-за дрона ВСУ, ударившего по их машине

Другой БПЛА атаковал в населённом пункте припаркованный микроавтобус, из-за чего тот получил повреждения. Ещё два дрона атаковали сёла Ясные Зори и Бочковка. Там пострадали кузов движущейся по дороге «Газели», а также веранда частного дома и надворная постройка.