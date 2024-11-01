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Posted 1 ноября, 06:46

Published 1 ноября, 06:46

Modified 1 ноября, 06:48

Updated 1 ноября, 06:48

В Белгороде в торговых точках Гусейнова выявили нелегальных мигрантов

На рынках задержанного в Белгороде Гусейнова нашли больше 30 нелегальных мигрантов

1 ноября 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде в торговых точках Гусейнова выявили нелегальных мигрантов

Сюжет
Взятка
Стали известны дополнительные подробности дела белгородского бизнесмена Теюба Гусейнова, которого задержали за подкуп полиции. Оказалось, что мужчина трудоустроил большое количество мигрантов, незаконно получивших гражданство РФ. Подробности сообщил источник редакции Бел.Ру.

Вчера, 31 октября, стало известно о задержании белгородского бизнесмена Теюба Гусейнова. Владельца Центрального рынка Белгорода и оптового плодоовощного рынка «Мирный» задержали при даче взятки полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать дело Гусейнова и выяснили, что у него на рынках числилось много выходцев из Средней Азии, которые нарушали миграционное законодательство. Всего удалось установить более 30 мигрантов, которые приобрели в последние годы гражданство России и не встали на воинский учёт.

Всех мигрантов уже привлекли к ответственности, а в отношении лиц, которые выдали им гражданство, проведут дополнительные проверки.

Владельца центрального и овощного рынков в Белгороде обвинили в подкупе полиции
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