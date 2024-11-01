На рынках задержанного в Белгороде Гусейнова нашли больше 30 нелегальных мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать дело Гусейнова и выяснили, что у него на рынках числилось много выходцев из Средней Азии, которые нарушали миграционное законодательство. Всего удалось установить более 30 мигрантов, которые приобрели в последние годы гражданство России и не встали на воинский учёт.