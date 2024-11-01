На рынках задержанного в Белгороде Гусейнова нашли больше 30 нелегальных мигрантов

Posted 1 ноября, 06:46
Published 1 ноября, 06:46
Modified 1 ноября, 06:48
Updated 1 ноября, 06:48
Вчера, 31 октября, стало известно о задержании белгородского бизнесмена Теюба Гусейнова. Владельца Центрального рынка Белгорода и оптового плодоовощного рынка «Мирный» задержали при даче взятки полицейским.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать дело Гусейнова и выяснили, что у него на рынках числилось много выходцев из Средней Азии, которые нарушали миграционное законодательство. Всего удалось установить более 30 мигрантов, которые приобрели в последние годы гражданство России и не встали на воинский учёт.
Всех мигрантов уже привлекли к ответственности, а в отношении лиц, которые выдали им гражданство, проведут дополнительные проверки.