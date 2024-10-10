Экс-главу отдела белгородской ФНС обвинили в получении взятки и разглашении тайны

Деньги «уплатили» за фальсификацию документов о выявленной недоимке налогов, сумму должны были снизить, а также за дальнейшее покровительство при проведении проверок. Всего должны были передать таким путём 2 млн рублей.



В апреле 2024 года обвиняемый воспользовался базой данных автоматизированной налоговой системы, чтобы получить информацию о переводах денег одной из коммерческих организаций, что является банковской тайной, а затем отправил её третьим лицам. В мае он сделал это ещё раз, только сведения касались другой компании.



Следователи СК и сотрудники УФСБ России раскрыли преступление совместно. Сейчас обвиняемый заключён под стражу. Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.