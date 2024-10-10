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Posted 10 октября, 14:55

Published 10 октября, 14:55

Modified 10 октября, 14:57

Updated 10 октября, 14:57

Экс-главу отдела белгородской ФНС обвинили в получении взятки и разглашении тайны

Экс-главу отдела белгородской ФНС обвинили в получении взятки и разглашении тайны

10 октября 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Коррупция
Бывший начальник отдела выездных налоговых проверок белгородского управления Федеральной налоговой службы обвиняется по трём уголовным статьям. По версии следствия, он не только принял крупную взятку, но и дважды раскрыл банковскую тайну третьим лицам. Наказание понесут и другие лица, сообщили в СК.

Бывшего начальника отдела выездных налоговых проверок белгородского управления Федеральной налоговой службы обвинили в совершении сразу нескольких преступлений:

  • получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ);
  • двух эпизодах разглашения сведений, составляющих банковскую и налоговую тайны (ч.2 ст. 183 УК РФ);
  • в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершённом лицом с использованием служебного положения (ч.3 ст. 272 УК РФ).

По версии следствия, с декабря прошлого по январь текущего года экс-сотрудник получил 500 тысяч рублей от заместителя директора коммерческой организации. Средства передали через посредников.

Деньги «уплатили» за фальсификацию документов о выявленной недоимке налогов, сумму должны были снизить, а также за дальнейшее покровительство при проведении проверок. Всего должны были передать таким путём 2 млн рублей.

В апреле 2024 года обвиняемый воспользовался базой данных автоматизированной налоговой системы, чтобы получить информацию о переводах денег одной из коммерческих организаций, что является банковской тайной, а затем отправил её третьим лицам. В мае он сделал это ещё раз, только сведения касались другой компании.

Следователи СК и сотрудники УФСБ России раскрыли преступление совместно. Сейчас обвиняемый заключён под стражу. Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Региональное управление СК возбудило уголовные дела и в отношении посредников. Ответить придётся и взяткодателю.

Стали известны новые подробности дела о взятках экс-сотруднику Белоблводоканала
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#ФНС#Преступления#Белгород#Взятки
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