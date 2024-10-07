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Posted 7 октября, 14:58

Published 7 октября, 14:58

Modified 8 октября, 09:14

Updated 8 октября, 09:14

Директоров двух компаний обвиняют во взятках экс-сотруднику Белоблводоканала

Стали известны новые подробности дела о взятках экс-сотруднику Белоблводоканала

7 октября 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney

Директоров двух компаний обвиняют во взятках экс-сотруднику Белоблводоканала

Сюжет
Коррупция
Следователи предъявили обвинения Горбач, Овчаровой и Черниченко в даче взятки, сообщили в Свердловском районном суде. Следствие считает, что они передали крупную сумму бывшему заместителю гендиректора ГУП «Белоблводоканал».

Взяткодателям в деле бывшего первого заместителя гендиректора ГУП «Белоблводоканал» и иным должностным лицам избрали меры пресечения. Следователи обвиняют Горбач, Овчарову и Черниченко в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В пятницу, 4 октября, первым двум назначили домашний арест до 27 ноября 2024 года. Третьего решили отпустить под залог в 3 миллиона рублей на тот же срок. Решения суда ещё не вступили в силу, их можно обжаловать.

По версии следствия, директор ООО «СК „Авант“» Горбач, заранее сговорившись с Овчаровой, а также замдиректора ООО «ТомСтрой» по строительству Черниченко и другие неустановленные лица дали взятку в особо крупном размере бывшему первому заместителю гендиректора ГУП «Белоблводоканал» и другим сотрудникам этой организации через посредника.

За это от получателей в том числе требовалось общее покровительство и помощь в работе.

Всё раскрылось в начале августа. Сообщалось, что бывший первый заместитель получил взятками 2,7 миллиона рублей.

Два замдиректора Белоблводоканала попались на взятках
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