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Из-за истории с липовыми больничными возбуждены уголовные дела

Белгородец с женой, их знакомый и врач привлекли внимание СК из-за липовых больничных

15 августа 2024, 06:53
Фото: 1MI
Из-за истории с липовыми больничными возбуждены уголовные дела

Белгородец ответит в суде за посредничество в даче взятки врачу

Мужчина и его супруга захотели взять больничные, хотя оснований на это не было. Они попросили знакомого, чтобы тот передал взятку врачу. Внимание следователей в итоге привлекли все участники этой истории, сообщили в СК.

Житель Старого Оскола попал под уголовное дело. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

К мужчине обратился другой староосколец: он попросил передать деньги медику, чтобы тот взамен оформил на него и его супругу фиктивные больничные листы. Обвиняемый не отказал, так как был хорошо знаком с врачом-офтальмологом.

В итоге захотевший больничный мужчина передал 40 тыс. рублей. Посредник 16 тыс. оставил себе, а остальное отдал врачу. Медик оформил липовые больничные.

В итоге внимание следствия привлекли все участники этой истории. В отношении того, кто передал взятку, уже завершили расследование. В суд передали дело и против врача-офтальмолога.

В отношении взяткодателей тоже расследуются уголовные дела, сообщили в следкоме.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Коррупция#Уголовное дело#Врач#Взятка#Новости Старого Оскола#Белгород#Больничные
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