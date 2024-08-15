Белгородец с женой, их знакомый и врач привлекли внимание СК из-за липовых больничных

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Житель Старого Оскола попал под уголовное дело. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
К мужчине обратился другой староосколец: он попросил передать деньги медику, чтобы тот взамен оформил на него и его супругу фиктивные больничные листы. Обвиняемый не отказал, так как был хорошо знаком с врачом-офтальмологом.
В итоге захотевший больничный мужчина передал 40 тыс. рублей. Посредник 16 тыс. оставил себе, а остальное отдал врачу. Медик оформил липовые больничные.
В итоге внимание следствия привлекли все участники этой истории. В отношении того, кто передал взятку, уже завершили расследование. В суд передали дело и против врача-офтальмолога.
В отношении взяткодателей тоже расследуются уголовные дела, сообщили в следкоме.