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Взятка

Бывший белгородский врач пойдёт под суд за липовые больничные, выписанные за взятки

6 июня 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Взятка

Белгородский врач попал под суд за взятку и внесение ложной информации в базу

По версии следствия, в прошлом году медик за 60 тыс. рублей внесла в электронную базу заведомо ложные сведения о временной нетрудоспособности двух человек. Подробности рассказывает областная прокуратура.

В период с сентября по октябрь 2023 года бывший врач-терапевт старооскольской окружной больницы внесла в электронную базу «ВЭБМИС» ложные сведения о временной нетрудоспособности двух человек. За это через посредника она получила взятки на сумму больше 60 тыс. рублей.

В отношении бывшего терапевта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.

Женщине грозит до восьми лет тюрьмы. Также её могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Прокуратура#Уголовное дело#Взятка#Новости Старого Оскола#Суды#Белгород#Терапевт
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