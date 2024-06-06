Бывший белгородский врач пойдёт под суд за липовые больничные, выписанные за взятки

В период с сентября по октябрь 2023 года бывший врач-терапевт старооскольской окружной больницы внесла в электронную базу «ВЭБМИС» ложные сведения о временной нетрудоспособности двух человек. За это через посредника она получила взятки на сумму больше 60 тыс. рублей.