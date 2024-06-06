Бывший белгородский врач пойдёт под суд за липовые больничные, выписанные за взятки

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В период с сентября по октябрь 2023 года бывший врач-терапевт старооскольской окружной больницы внесла в электронную базу «ВЭБМИС» ложные сведения о временной нетрудоспособности двух человек. За это через посредника она получила взятки на сумму больше 60 тыс. рублей.
В отношении бывшего терапевта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.
Женщине грозит до восьми лет тюрьмы. Также её могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.