Белгородец стал посредником в передаче взяток врачу и забирал себе процент от выручки

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В июне 2023 года житель Старого Оскола договорился с знакомой врачом-офтальмологом стать для неё посредником в получении взяток. Медик оформляла фиктивные больничные листы по временной нетрудоспособности, а мужчина их продавал и забирал себе процент от вырученной суммы.
Всего от взяткодателей предприимчивый староосколец получил 44 тысячи рублей, из которых 16 тысяч оставил себе в качестве платы за оказанные услуги.
Обман вскрылся, и местного жителя обвинили в посредничестве в передаче взяток (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Теперь злоумышленнику грозит до четырёх лет лишения свободы и штраф в размере двадцатикратной суммы взятки. Уголовное дело направлено в суд.