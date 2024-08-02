Белгородец стал посредником в передаче взяток врачу и забирал себе процент от выручки

В июне 2023 года житель Старого Оскола договорился с знакомой врачом-офтальмологом стать для неё посредником в получении взяток. Медик оформляла фиктивные больничные листы по временной нетрудоспособности, а мужчина их продавал и забирал себе процент от вырученной суммы.