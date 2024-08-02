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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Посреднику врача-взяточника из Старого Оскола грозит тюремный срок и штраф

Белгородец стал посредником в передаче взяток врачу и забирал себе процент от выручки

2 августа 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney

Посреднику врача-взяточника из Старого Оскола грозит тюремный срок и штраф

Предприимчивый житель Старого Оскола решил подзаработать незаконным путём. Он стал посредником для врача-взяточника, передавал людям фиктивные больничные листы по недееспособности, а себе забирал процент от платы, сообщили в региональной прокуратуре.

В июне 2023 года житель Старого Оскола договорился с знакомой врачом-офтальмологом стать для неё посредником в получении взяток. Медик оформляла фиктивные больничные листы по временной нетрудоспособности, а мужчина их продавал и забирал себе процент от вырученной суммы.

Всего от взяткодателей предприимчивый староосколец получил 44 тысячи рублей, из которых 16 тысяч оставил себе в качестве платы за оказанные услуги.

Обман вскрылся, и местного жителя обвинили в посредничестве в передаче взяток (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Теперь злоумышленнику грозит до четырёх лет лишения свободы и штраф в размере двадцатикратной суммы взятки. Уголовное дело направлено в суд.

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