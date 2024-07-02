Белгородского врача обвиняют в получении взятки и служебном подлоге

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В суд направили уголовное дело против врача-офтальмолога из Старооскольского горокруга. Женщину обвиняют в трёх эпизодах получения взятки через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и трёх эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ)
По версии следствия, с апреля по июль 2023 года медик получила в общей сложности 49 тысяч рублей. Взамен она должна была оформить и выдать больничные. Обвиняемая в итоге внесла соответствующую информацию в специализированную базу и отправила листки нетрудоспособности работодателю.
Сообщается, что деньги врачу передавали посредники. Они проходят по отдельным уголовным делам.
Кроме того, уголовные дела расследуются в отношении тех, кто дал взятку.