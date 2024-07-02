Белгородского врача обвиняют в получении взятки и служебном подлоге

Уголовное дело возбудили против врача-офтальмолога из Старооскольского горокруга. Расследование уже завершено, сообщили в региональном следкоме. Кроме того, вопросы у следователей есть к тем, кто дал взятки, и к тем, кто их передал.

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