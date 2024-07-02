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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

Белгородского врача обвиняют в получении взятки и служебном подлоге

Белгородского врача обвиняют в получении взятки и служебном подлоге

2 июля 2024, 09:02
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили против врача-офтальмолога из Старооскольского горокруга. Расследование уже завершено, сообщили в региональном следкоме. Кроме того, вопросы у следователей есть к тем, кто дал взятки, и к тем, кто их передал.

В суд направили уголовное дело против врача-офтальмолога из Старооскольского горокруга. Женщину обвиняют в трёх эпизодах получения взятки через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и трёх эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ)

По версии следствия, с апреля по июль 2023 года медик получила в общей сложности 49 тысяч рублей. Взамен она должна была оформить и выдать больничные. Обвиняемая в итоге внесла соответствующую информацию в специализированную базу и отправила листки нетрудоспособности работодателю.

Сообщается, что деньги врачу передавали посредники. Они проходят по отдельным уголовным делам.

Кроме того, уголовные дела расследуются в отношении тех, кто дал взятку.

Бывший белгородский врач пойдёт под суд за липовые больничные, выписанные за взятки
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Врач#Белгород#Взятки#Больничные#Офтальмолог
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