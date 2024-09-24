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Posted 24 сентября, 08:52

Published 24 сентября, 08:52

Modified 24 сентября, 08:54

Updated 24 сентября, 08:54

Замгендиректора крупной компании в Белгороде обвиняют в получении в крупной взятки

В Белгороде наложили арест на имущество в 28 млн фигуранта дела о получении взятки

24 сентября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Замгендиректора крупной компании в Белгороде обвиняют в получении в крупной взятки

В Белгороде завершили расследование уголовного дела о получении крупной взятки

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Коррупция
По версии следствия, заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Белгород» получил взятку в 14,6 млн рублей. Фигурант свою вину признал. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, с февраля 2023 года по июль 2024 года заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород» получил от гендиректора подрядной организации крупную взятку. Сумма достигла 14 млн 600 тыс. рублей, хотя ранее стороны сошлись на 27 млн 500 тыс. рублей.

Взамен фигурант должен был посодействовать в беспрепятственном принятии выполненных строительно-монтажных работ для нужд компании, в подписании актов и справок, а также в ускорении процедуры их оплаты.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» — до 15 лет лишения свободы). Во время предварительного расследования фигурант признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Фигурант остаётся под домашним арестом. На его имущество на общую сумму свыше 28 млн рублей наложили арест.

Преступление помогли раскрыть и сотрудники регионального УФСБ.

Материалы дела вскоре отправят в суд на рассмотрение.

О задержании замдиректора белгородского «Газпрома» стало известно летом этого года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Газпром#Коррупция#Уголовное дело#Взятка#Белгород
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