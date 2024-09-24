В Белгороде наложили арест на имущество в 28 млн фигуранта дела о получении взятки

По версии следствия, с февраля 2023 года по июль 2024 года заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород» получил от гендиректора подрядной организации крупную взятку. Сумма достигла 14 млн 600 тыс. рублей, хотя ранее стороны сошлись на 27 млн 500 тыс. рублей.