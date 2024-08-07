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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Руководительница признала вину по коррупционному делу белгородского ЦЭБ

ФСБ: Глава организации в Белгороде причастна к передаче взятки сотруднику ЦЭБ

7 августа 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney

Руководительница признала вину по коррупционному делу белгородского ЦЭБ

В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении руководительницы одной из коммерческих организаций. Женщина оказалась причастна к передачи взятки сотруднику Центра экологической безопасности, сообщили в ведомстве.
Сюжет
Штраф

Руководительница одной из коммерческих организаций Белгорода оказалась причастна к даче крупной взятки сотруднику ООО «Центр экологической безопасности». Это установило в ходе следствия Управление ФСБ по Белгородской области.

Сотрудник ЦЭБ должен был за деньги помочь подписать и оплатить акты по оказанию юридических услуг о взыскании задолженности с неплательщиков за коммунальные услуги.

В отношении руководительницы было возбуждено уголовное дело за дачу взятки (по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Вину жительница Белгорода признала и оказала следствию содействие, поэтому ей назначили наказание в виде штрафа.

Напомним что недавно директрису компании по взысканию долгов за вывоз отходов оштрафовали на 1,1 млн рублей за взяточничество.

Директора компании по взысканию долгов за вывоз мусора оштрафовали на 1,1 млн рублей
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Уголовное дело#Взятка#ФСБ#Белгород#Центр Экологической Безопасности
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