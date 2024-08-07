ФСБ: Глава организации в Белгороде причастна к передаче взятки сотруднику ЦЭБ

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Руководительница одной из коммерческих организаций Белгорода оказалась причастна к даче крупной взятки сотруднику ООО «Центр экологической безопасности». Это установило в ходе следствия Управление ФСБ по Белгородской области.
Сотрудник ЦЭБ должен был за деньги помочь подписать и оплатить акты по оказанию юридических услуг о взыскании задолженности с неплательщиков за коммунальные услуги.
В отношении руководительницы было возбуждено уголовное дело за дачу взятки (по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Вину жительница Белгорода признала и оказала следствию содействие, поэтому ей назначили наказание в виде штрафа.
Напомним что недавно директрису компании по взысканию долгов за вывоз отходов оштрафовали на 1,1 млн рублей за взяточничество.