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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Два замдиректора Белоблводоканала попались на взятках

Два замдиректора Белоблводоканала попались на взятках

12 августа 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney
Замдиректора получил 1,5 млн рублей на прошлой неделе. А бывшему первому заместителю передали 2,7 млн зимой 2022-23 годов, сообщили в Следственном комитете по Белгородской области.

По версии следствия, 10 августа заместитель гендиректора Белгородского областного водоканал получил от руководителя подрядной организации денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей из оговоренной суммы в 3,6 млн за содействие в заключении контрактов по строительству канализационного коллектора.

В декабре 2022 и в январе 2023 года бывший первый заместитель директора унитарного предприятия через посредника получил взятку в 2,7 млн рублей за принятие работ на коммунальных объектах по контрактам и ускорение их оплаты.

Следователи возбудили уголовные дела за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Расследуется и дело в отношении директора фирмы, который выступил посредником при даче взятки.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Белгородской области.

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#Евгений Грицков#Общество#Коррупция#Водоканал#Белоблводоканал#Взятки#УФСБ по Белгородской области#Заместитель директора#Следственный комитет по Белгородской области
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