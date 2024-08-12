Два замдиректора Белоблводоканала попались на взятках

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
По версии следствия, 10 августа заместитель гендиректора Белгородского областного водоканал получил от руководителя подрядной организации денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей из оговоренной суммы в 3,6 млн за содействие в заключении контрактов по строительству канализационного коллектора.
В декабре 2022 и в январе 2023 года бывший первый заместитель директора унитарного предприятия через посредника получил взятку в 2,7 млн рублей за принятие работ на коммунальных объектах по контрактам и ускорение их оплаты.
Следователи возбудили уголовные дела за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Расследуется и дело в отношении директора фирмы, который выступил посредником при даче взятки.
Преступления выявили сотрудники УФСБ по Белгородской области.