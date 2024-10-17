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Posted 17 октября, 18:17

Published 17 октября, 18:17

Modified 18 октября, 12:20

Updated 18 октября, 12:20

Мигранты

На белгородском заводе «Русагро» нашли девять нелегалов, одного ждёт суд за взятку

17 октября 2024, 18:17
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты
Сюжет
Уголовное дело
Согласно данным Бел.Ру на территории сахарного заводе «Русагро» в Чернянке обнаружили девять работников-мигрантов, незаконно находящихся в РФ. Один из них попытался дать взятку, чтобы их отпустили. Теперь ему грозит тюремный срок в 8 лет, а трём его товарищам — выдворение из РФ.

На мужчину из Таджикистана, работавшего на сахарном заводе в Чернянке, как стало известно Бел.Ру, завели уголовное дело за дачу взятки замначальника ОМВД по Чернянскому району в размере 50 тысяч рублей. Сотрудник министерства внутренних дел от денег отказался и сообщил об «откупе» в дежурную часть. В данном случае предусмотрено лишение свободы на восемь лет.

На упомянутом заводе обнаружили девять мигрантов, которые работали без соответствующих разрешений. Их привлекут к административной ответственности. Кроме того, трое из них незаконно пребывали на территории РФ. Им грозит выдворение из страны. Вышеупомянутый гражданин Таджикистана предлагал деньги для того, чтобы его соотечественников отпустили.

По данным предварительного расследования, правонарушителей обнаружили 16 октября во время рейда для выявления нарушений в сфере миграционного законодательства.

Кроме того, сахарный завод в Чернянке расположен только один. По данным редакции Бел.Ру, производство принадлежит компании «Русагро».

Ранее «Русагро» поймали на ещё одном нарушении. 26 июля РПН подал в суд на компанию за нанесение вреда окружающей среде. Дело рассматривает суд первой инстанции. Сумма иска — 1,7 млн рублей.

Дополнение. После публикации в редакцию Бел.Ру обратились представители «Русагро-Центр» и пояснили, что «задержанные не являлись работниками сахарного завода „Русагро“ и не осуществляли основную деятельность на территории предприятия».

Также в компании сообщили, что задержанные работали в субподрядной организации ООО ТД «ПрофКровметалл», которую привлёк подрядчик для бетонирования площадки на кагатных полях.

Росприроднадзор подал в суд на «Русагро-Белгород» за нанесение вреда окружающей среде
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