На белгородском заводе «Русагро» нашли девять нелегалов, одного ждёт суд за взятку

На мужчину из Таджикистана, работавшего на сахарном заводе в Чернянке, как стало известно Бел.Ру, завели уголовное дело за дачу взятки замначальника ОМВД по Чернянскому району в размере 50 тысяч рублей. Сотрудник министерства внутренних дел от денег отказался и сообщил об «откупе» в дежурную часть. В данном случае предусмотрено лишение свободы на восемь лет.