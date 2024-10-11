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Posted 11 октября, 07:10

Published 11 октября, 07:10

Modified 11 октября, 07:13

Updated 11 октября, 07:13

Росприроднадзор подал в суд на «Русагро-Белгород» за нанесение вреда окружающей среде

Росприроднадзор подал в суд на «Русагро-Белгород» за нанесение вреда окружающей среде

11 октября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney
Сумма исковых требований составила более 1,7 млн рублей. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.

Согласно картотеке дел, Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в суд к компании «Русагро-Белгород». Сумма исковых требований составила более 1,7 млн рублей.

В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «О возмещении вреда, причинённого в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды». Подробностей пока нет. Заявление Росприроднадзор подал 26 июля.

Напомним, по информации пресс-службы Белгородского областного суда, в течение двух лет очистное предприятие в Шебекинском округе сбрасывало загрязнения в реку Нежеголь, что привело к ущербу природе на сумму более пяти миллионов рублей. Площадь загрязнения составила 3049 квадратных метров.

При этом организация отказывалась возмещать ущерб.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Иск#Росприроднадзор#Русагро-Белгород#Нарушения законодательства
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