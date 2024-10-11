Росприроднадзор подал в суд на «Русагро-Белгород» за нанесение вреда окружающей среде

Напомним, по информации пресс-службы Белгородского областного суда, в течение двух лет очистное предприятие в Шебекинском округе сбрасывало загрязнения в реку Нежеголь, что привело к ущербу природе на сумму более пяти миллионов рублей. Площадь загрязнения составила 3049 квадратных метров.