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Posted 3 ноября, 06:35

Published 3 ноября, 06:35

Modified 3 ноября, 06:37

Updated 3 ноября, 06:37

Для поддержки предприятий в приграничье правительство РФ выделило 350 млн рублей

Правительство РФ выделило 350 млн рублей на компенсации простоя белгородским бизнесам

3 ноября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney.

Для поддержки предприятий в приграничье правительство РФ выделило 350 млн рублей

Сюжет
Правительство РФ
Правительство РФ выделило 350 млн рублей для компенсации простоя предприятиям приграничья. Им частично компенсируют заработную плату работникам. Коснётся это не только Белгородской, но и Курской и Брянской областей.

Правительство РФ приняло решение о выделении для Белгородской области 350 млн рублей для материальной поддержки бизнесам. Тем, кто вынужденно простаивал из-за оперативной обстановки, выплатят компенсации заработной платы работникам, рассказал Вячеслав Гладков.

Подробнее о том, какие предприятия могут рассчитывать на эту выплату, расскажут в министерстве социальной защиты Белгородской области или министерстве экономики региона.

Напомним, что соответствующее распоряжение дал Владимир Путин ещё 22 августа после совещания о ситуации в приграничье. Частично компенсировать простой могут не только белгородским предприятиям, но и находящихся в Брянской и Курской областях.

Правительство частично компенсирует простой предприятий в белгородском приграничье
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Заработная плата#Бизнес#Правительство РФ#Компенсации#Белгород
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