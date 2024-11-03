Правительство РФ выделило 350 млн рублей на компенсации простоя белгородским бизнесам

Posted 3 ноября, 06:35
Published 3 ноября, 06:35
Modified 3 ноября, 06:37
Updated 3 ноября, 06:37
Правительство РФ приняло решение о выделении для Белгородской области 350 млн рублей для материальной поддержки бизнесам. Тем, кто вынужденно простаивал из-за оперативной обстановки, выплатят компенсации заработной платы работникам, рассказал Вячеслав Гладков.
Подробнее о том, какие предприятия могут рассчитывать на эту выплату, расскажут в министерстве социальной защиты Белгородской области или министерстве экономики региона.
Напомним, что соответствующее распоряжение дал Владимир Путин ещё 22 августа после совещания о ситуации в приграничье. Частично компенсировать простой могут не только белгородским предприятиям, но и находящихся в Брянской и Курской областях.