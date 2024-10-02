bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 06:40

Published 2 октября, 06:40

Modified 2 октября, 06:40

Updated 2 октября, 06:40

Многодетные семьи получат деньги на покупку детской и спортивной одежды

Белгородцы смогут получить новую меру поддержки к следующему учебному году

2 октября 2024, 06:40
Фото: 1MI
Многодетные семьи получат деньги на покупку детской и спортивной одежды

Гладков сообщил о поддержке белгородских многодетных семей

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгородской области продолжают формировать бюджет на 2025 год. На этот раз дело дошло до выплат, положенных многодетным семьям. Их планируется увеличить, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

В регионе со следующего года планируется ввести новую меру поддержки — выплату в 10 тысяч рублей для всех многодетных семей с тремя и более детьми. Эти средства можно будет потратить на приобретение школьной и детской спортивной одежды.

«С начала нового учебного года, это учебный 2025–2026 год, новая мера поддержки будет действовать для всех детей из многодетных семей», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее подобная выплата была положена только первоклассникам из многодетных семей, а также детям участников СВО.

Больше 20 тысяч белгородцев в приграничье получили выплаты в 10 и 15 тыс. рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Потеряют ли многодетные белгородцы право на дом, если жильё не успеют сдать в срок?В Белгороде провели мастер-классы для многодетных семей силами волонтеров ОМКВ УМВД прокомментировали драку между многодетной белгородкой и экс-полицейским
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Учебный год#Выплата#Школьная форма#Белгород#Вячеслав Гладков#Спортивная форма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика