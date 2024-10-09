В Минфине предложили новую меру поддержки для белгородских аграриев

Posted 9 октября, 09:44
Published 9 октября, 09:44
Modified 9 октября, 09:44
Updated 9 октября, 09:44
Министерство финансов Российской Федерации подготовило новый проект постановления для Белгородской области. В соответствии с документом, представители агропромышленного комплекса смогут отложить уплату некоторых налогов на год.
Цель проекта — предоставить возможность отсрочки уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов, которые должны быть закрыты в 2024 году. Эти суммы можно будет выплачивать в рассрочку.
Исключением стали налог на профессиональный доход и налог, уплачиваемый в рамках автоматизированной упрощённой системы налогообложения.
Предполагается, что данная мера поможет освободить оборотные средства, которые возможно направить на ликвидацию последствий экономической ситуации в регионе, возникших из-за близости к зоне проведения специальной военной операции.