bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 09:44

Published 9 октября, 09:44

Modified 9 октября, 09:44

Updated 9 октября, 09:44

Белгородские аграрии могут получить новые меры поддержки

В Минфине предложили новую меру поддержки для белгородских аграриев

9 октября 2024, 09:44
Фото: 1MI
Белгородские аграрии могут получить новые меры поддержки

Белгородским аграриям предложили отсрочить уплату налогов

Сюжет
Налоги
Новую меру поддержки предложили в Министерстве финансов РФ для белгородских аграриев. В ведомстве подготовили проект, который позволит предпринимателям и предприятиям не уплачивать некоторые виды налогов в текущем году, сообщают «Ведомости».

Министерство финансов Российской Федерации подготовило новый проект постановления для Белгородской области. В соответствии с документом, представители агропромышленного комплекса смогут отложить уплату некоторых налогов на год.

Цель проекта — предоставить возможность отсрочки уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов, которые должны быть закрыты в 2024 году. Эти суммы можно будет выплачивать в рассрочку.

Исключением стали налог на профессиональный доход и налог, уплачиваемый в рамках автоматизированной упрощённой системы налогообложения.

Предполагается, что данная мера поможет освободить оборотные средства, которые возможно направить на ликвидацию последствий экономической ситуации в регионе, возникших из-за близости к зоне проведения специальной военной операции.

«Помощь только на словах?» Белгородка — о мерах поддержки для предпринимателей
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: владельцы малого бизнеса в Белгородской области получат отсрочку по кредитамРежим СЭЗ распространят на некоторые территории Белгородской области: что это значит?Только 13,7% белгородских семей могут взять квартиру в ипотеку по рыночной ставке
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Налоги#Аграрии#Минфин#Сельское хозяйство#Белгород#Меры поддержки
Подпишитесь