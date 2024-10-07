Новая мера поддержки для НКО будет введена по поручению Гладкова

НКО, работающие в Грайворонском и Шебекинском округах, в Белгороде и в 14 поселениях Белгородского района, могут получить компенсацию в размере трёх МРОТ. В сумме это около 184 млн рублей, их выделят из областного бюджета. Проект документов уже подготовлен и ждёт согласования.