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Posted 7 октября, 15:21

Published 7 октября, 15:21

Modified 7 октября, 15:21

Updated 7 октября, 15:21

Новая мера поддержки для НКО будет введена по поручению Гладкова

Новая мера поддержки для НКО будет введена по поручению Гладкова

7 октября 2024, 15:21
Фото: 1MI
Сюжет
Хорошие новости
Некоммерческим организациям, которые работают в муниципалитетах Белгородской области со сложной оперативной обстановкой, выплатят по три МРОТа.

По поручению губернатора Вячеслава Гладкова министерство экономики региона предоставит новую меру поддержки социально ориентированным НКО.

Всего таких НКО около 700, 312 из них находятся в приграничье Белгородской области. Для них предоставят компенсацию части оплаты труда сотрудников. В НКО приграничья работает более 3100 человек.

НКО, работающие в Грайворонском и Шебекинском округах, в Белгороде и в 14 поселениях Белгородского района, могут получить компенсацию в размере трёх МРОТ. В сумме это около 184 млн рублей, их выделят из областного бюджета. Проект документов уже подготовлен и ждёт согласования.

«Данное предложение я предлагаю принять. Поручение минфину Белгородской области — до конца октября нужно принять нормативно-правовой акт, а в ноябре–декабре эту выплату уже произвести», — заявил Вячеслав Гладков.
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