Новая мера поддержки для НКО будет введена по поручению Гладкова

Posted 7 октября, 15:21
Published 7 октября, 15:21
Modified 7 октября, 15:21
Updated 7 октября, 15:21
По поручению губернатора Вячеслава Гладкова министерство экономики региона предоставит новую меру поддержки социально ориентированным НКО.
Всего таких НКО около 700, 312 из них находятся в приграничье Белгородской области. Для них предоставят компенсацию части оплаты труда сотрудников. В НКО приграничья работает более 3100 человек.
НКО, работающие в Грайворонском и Шебекинском округах, в Белгороде и в 14 поселениях Белгородского района, могут получить компенсацию в размере трёх МРОТ. В сумме это около 184 млн рублей, их выделят из областного бюджета. Проект документов уже подготовлен и ждёт согласования.
«Данное предложение я предлагаю принять. Поручение минфину Белгородской области — до конца октября нужно принять нормативно-правовой акт, а в ноябре–декабре эту выплату уже произвести», — заявил Вячеслав Гладков.