Правительство частично компенсирует простой предприятий в белгородском приграничье

Posted 24 октября, 13:40
Published 24 октября, 13:40
Modified 24 октября, 13:42
Updated 24 октября, 13:42
Соответствующее распоряжение отдал Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в приграничье ещё 22 августа.
Речь идёт о поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Белгородской, Брянской и Курской областях. Простой намерены компенсировать не полностью, а лишь частично. Средства также пойдут на выплату зарплат работникам.
Михаил Мишустин, выступая на заседании 24 октября, напомнил, что ранее правительство уже выделяло деньги для помощи жителям трёх приграничных регионов, страдающих от обстрелов ВСУ.
Также был запущен механизм создания свободных экономических зон для частных компаний. Они смогут воспользоваться налоговыми льготами на прибыль, имущество и страховые взносы. Но в Белгородской области на данный момент не подали ни одной заявки на вступление в СЭЗ.