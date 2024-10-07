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Posted 7 октября, 11:10

Published 7 октября, 11:10

Modified 7 октября, 15:14

Updated 7 октября, 15:14

Россияне из приграничья смогут получать больше денег при трудоустройстве

Можно без документов: некоторым белгородцам упростили процесс трудоустройства

7 октября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
Россияне из приграничья смогут получать больше денег при трудоустройстве

Правительство РФ пересмотрело порядок трудоустройства эвакуированных белгородцев

Сюжет
Касается каждого
Жители Белгородской, Курской и Брянской областей, которые были вынуждены эвакуироваться из приграничных территорий из-за атак ВСУ, смогут устроиться на работу по новому регламенту. Это позволит увеличить им зарплату, сообщили в правительстве Российской Федерации.

Правительство РФ определило порядок приёма на работу сотрудников из Белгородской, Брянской и Курской областей.

Теперь работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, а также граждане, эвакуированные из приграничных территорий, могут быть приняты на работу к другому работодателю на полный рабочий день без предоставления документов об образовании и квалификации.

Подобный подход уже использовался при трудоустройстве граждан из новоприсоединённых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.

Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что многие эвакуированные жители приграничных районов не имели возможности официально уволиться или взять с собой все необходимые документы, поэтому им приходится устраиваться на работу временно. Новое постановление правительства позволит работодателям перевести их на полный рабочий день.

Видео: Правительство Российской Федерации. Комментарий Михаила Мишустина
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