Можно без документов: некоторым белгородцам упростили процесс трудоустройства

Posted 7 октября, 11:10
Published 7 октября, 11:10
Modified 7 октября, 15:14
Updated 7 октября, 15:14
Правительство РФ определило порядок приёма на работу сотрудников из Белгородской, Брянской и Курской областей.
Теперь работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, а также граждане, эвакуированные из приграничных территорий, могут быть приняты на работу к другому работодателю на полный рабочий день без предоставления документов об образовании и квалификации.
Подобный подход уже использовался при трудоустройстве граждан из новоприсоединённых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.
Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что многие эвакуированные жители приграничных районов не имели возможности официально уволиться или взять с собой все необходимые документы, поэтому им приходится устраиваться на работу временно. Новое постановление правительства позволит работодателям перевести их на полный рабочий день.