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Posted 9 октября, 12:24

Published 9 октября, 12:24

Modified 9 октября, 12:24

Updated 9 октября, 12:24

Белгородским аграриям довели 1,5 млрд рублей от федерального правительства

«Будем обращаться в Минфин»: власти РФ в курсе потребностей Белгородской области

9 октября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney

Белгородским аграриям довели 1,5 млрд рублей от федерального правительства

Сюжет
Сельское хозяйство
Федеральный министр сельского хозяйства Оксана Лут озвучила ущерб, нанесённый трём приграничным регионам атаками ВСУ. Так, Белгородской области выделили 1,8 млрд рублей компенсации, 1,5 млрд из которых уже довели до получателей, отметили журналисты ТАСС.

Белгородской области выделили 1,8 млрд рублей, чтобы покрыть ущерб в аграрном секторе от действий ВСУ, заявила министр Оксана Лут. По её словам, 1,5 млрд рублей уже довели до получателей.

Аграрии Курской области понесли ущерб более чем в 3 млрд рублей от утраты поголовья животных.

Подобная ситуация наблюдается и в Брянской области — там ущерб оценили в 400 млн рублей. По всем трём приграничным регионам продолжат работу: при необходимости заявления на выделение определённых сумм будут направлять в Минфин.

Но тем не менее наиболее серьёзная ситуация наблюдается в Курской области.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#АПК#Курская область#Аграрии#Сельское хозяйство#Ущерб#Минсельхоз#Брянская область#Белгород#Оксана Лут
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