«Будем обращаться в Минфин»: власти РФ в курсе потребностей Белгородской области

Posted 9 октября, 12:24
Published 9 октября, 12:24
Modified 9 октября, 12:24
Updated 9 октября, 12:24
Белгородской области выделили 1,8 млрд рублей, чтобы покрыть ущерб в аграрном секторе от действий ВСУ, заявила министр Оксана Лут. По её словам, 1,5 млрд рублей уже довели до получателей.
Аграрии Курской области понесли ущерб более чем в 3 млрд рублей от утраты поголовья животных.
Подобная ситуация наблюдается и в Брянской области — там ущерб оценили в 400 млн рублей. По всем трём приграничным регионам продолжат работу: при необходимости заявления на выделение определённых сумм будут направлять в Минфин.
Но тем не менее наиболее серьёзная ситуация наблюдается в Курской области.