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Posted 7 октября, 09:23

Published 7 октября, 09:23

Modified 7 октября, 09:25

Updated 7 октября, 09:25

Два человека ранены в Белгородской области после атак ВСУ

Пока в Белгороде гремят новые взрывы, в регионе подсчитывают ущерб от вчерашних

7 октября 2024, 09:23
Фото: 1MI
Два человека ранены в Белгородской области после атак ВСУ

ВСУ за сутки ударили по Белгородской области 140 раз

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Новости Белгорода
За минувшие сутки под огонь ВСУ попали семь районов региона. Ранены два человека, есть разрушения.

В Белгороде понедельник, 7 октября, начался с нескольких взрывов. О последствиях пока ничего не известно. Тем временем оперштаб отчитался о том, как прошло неспокойное воскресенье в регионе.

Наиболее серьёзные последствия 6 октября обстрелов зафиксировали в Шебекинском округе. Там при атаках пострадали два человека: одна женщина продолжит лечение амбулаторно, вторую пришлось госпитализировать в Белгород.

Всего по муниципалитету ударили 49 раз. Один частный дом оказался полностью уничтожен, два других пострадали. Также повреждения получили два МКД, надворная постройка, три авто, один соцобъект, склад, производственное и офисное здания и ЛЭП.

В одной квартире зафиксировали последствия обстрела Белгородского района: ВСУ ударили по муниципалитету 31 раз. В Борисовском районе после трёх ударов повреждены две надворные постройки и одна машина.

По Грайворонскому округу и Волоконовскому району со стороны Украины ударили по 11 раз, по Краснояружскому району — 34 раза и по Валуйскому округу — один раз.

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