Пока в Белгороде гремят новые взрывы, в регионе подсчитывают ущерб от вчерашних

Posted 7 октября, 09:23
Published 7 октября, 09:23
Modified 7 октября, 09:25
Updated 7 октября, 09:25
В Белгороде понедельник, 7 октября, начался с нескольких взрывов. О последствиях пока ничего не известно. Тем временем оперштаб отчитался о том, как прошло неспокойное воскресенье в регионе.
Наиболее серьёзные последствия 6 октября обстрелов зафиксировали в Шебекинском округе. Там при атаках пострадали два человека: одна женщина продолжит лечение амбулаторно, вторую пришлось госпитализировать в Белгород.
Всего по муниципалитету ударили 49 раз. Один частный дом оказался полностью уничтожен, два других пострадали. Также повреждения получили два МКД, надворная постройка, три авто, один соцобъект, склад, производственное и офисное здания и ЛЭП.
В одной квартире зафиксировали последствия обстрела Белгородского района: ВСУ ударили по муниципалитету 31 раз. В Борисовском районе после трёх ударов повреждены две надворные постройки и одна машина.
По Грайворонскому округу и Волоконовскому району со стороны Украины ударили по 11 раз, по Краснояружскому району — 34 раза и по Валуйскому округу — один раз.