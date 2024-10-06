Пожар после атаки дрона возник в многоэтажке в Белгородском районе

Шебекино и Ясные Зори попали под атаки ВСУ в Белгородской области

Сюжет Пожар

Два населённых пункта в Белгородской области были атакованы ВСУ. Дрон напал на многоквартирный дом в селе Ясные Зори, под повторный обстрел попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал, возникло несколько пожаров.