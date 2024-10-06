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Posted 6 октября, 16:01

Published 6 октября, 16:01

Modified 6 октября, 16:03

Updated 6 октября, 16:03

Последствия атаки на многоквартирный дом

Пожар после атаки дрона возник в многоэтажке в Белгородском районе

6 октября 2024, 16:01
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки на многоквартирный дом

Шебекино и Ясные Зори попали под атаки ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Два населённых пункта в Белгородской области были атакованы ВСУ. Дрон напал на многоквартирный дом в селе Ясные Зори, под повторный обстрел попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал, возникло несколько пожаров.

Под повторный обстрел попал город Шебекино. Там выбило окна и посекло фасады двух многоквартирных домов, повреждения получил один легковой автомобиль. Кроме того, возник пожар из-за возгорания сухой травы.

Ещё один очаг — в селе Ясные Зори Белгородского района. Дрон атаковал многоквартирный дом, из-за чего загорелся балкон одной из квартир. Спасатели уже потушили огонь.

Сейчас оперативные службы работают на местах. Пострадавших при последних атаках на регион, предварительно, нет, заявил губернатор. Ранее женщина была ранена в Шебекино.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Ясные зори#Шебекино#Многоквартирный дом#ВСУ#Дрон
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