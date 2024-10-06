Пожар после атаки дрона возник в многоэтажке в Белгородском районе

Posted 6 октября, 16:01
Published 6 октября, 16:01
Modified 6 октября, 16:03
Updated 6 октября, 16:03
Под повторный обстрел попал город Шебекино. Там выбило окна и посекло фасады двух многоквартирных домов, повреждения получил один легковой автомобиль. Кроме того, возник пожар из-за возгорания сухой травы.
Ещё один очаг — в селе Ясные Зори Белгородского района. Дрон атаковал многоквартирный дом, из-за чего загорелся балкон одной из квартир. Спасатели уже потушили огонь.
Сейчас оперативные службы работают на местах. Пострадавших при последних атаках на регион, предварительно, нет, заявил губернатор. Ранее женщина была ранена в Шебекино.