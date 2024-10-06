Третий обстрел Шебекино за день. Ранена ещё одна женщина

Мирная жительница ранена при очередной атаке на Белгородскую область

Белгородка была ранена в результате вечернего обстрела Шебекино. Это уже третья атака на город за сутки, ранее там же пострадал ещё один человек. Известно о повреждении в соцобъекте, но осмотр территории власти произведут, когда будет светло.