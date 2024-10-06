Третий обстрел Шебекино за день. Ранена ещё одна женщина

Posted 6 октября, 17:19
Published 6 октября, 17:19
Modified 6 октября, 17:21
Updated 6 октября, 17:21
Третий обстрел Шебекинского округа, третий за день пострадавший. В муниципальном центре была ранена мирная жительница.
В данный момент её с баротравмой бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.
Также повреждено остекление соцобъекта. Об остальных возможных последствиях информации пока нет. Администрация и оперативные службы продолжат обход уже утром.
Напомним, что ранее при обстреле Шебекино пострадала ещё одна женщина, а позже в Козьмодемьяновке был ранен 13-летний мальчик.