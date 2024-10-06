bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 17:19

Published 6 октября, 17:19

Modified 6 октября, 17:21

Updated 6 октября, 17:21

Мирная жительница ранена при очередной атаке на Белгородскую область

Третий обстрел Шебекино за день. Ранена ещё одна женщина

6 октября 2024, 17:19
Фото: Антон Засимов. 1MI

Мирная жительница ранена при очередной атаке на Белгородскую область

Белгородка была ранена в результате вечернего обстрела Шебекино. Это уже третья атака на город за сутки, ранее там же пострадал ещё один человек. Известно о повреждении в соцобъекте, но осмотр территории власти произведут, когда будет светло.

Третий обстрел Шебекинского округа, третий за день пострадавший. В муниципальном центре была ранена мирная жительница.

В данный момент её с баротравмой бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.

Также повреждено остекление соцобъекта. Об остальных возможных последствиях информации пока нет. Администрация и оперативные службы продолжат обход уже утром.

Напомним, что ранее при обстреле Шебекино пострадала ещё одна женщина, а позже в Козьмодемьяновке был ранен 13-летний мальчик.

Белгородка получила ранения при атаке украинских дронов на предприятие
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар после атаки дрона возник в многоэтажке в Белгородском районеВ оперштабе ответили, почему в Белгороде было громкоПодросток пострадал при очередном обстреле приграничья
#Валерия Колесникова#Происшествия
Подпишитесь