Под огонь ВСУ попали девять районов Белгородской области. Что известно?

Posted 6 октября, 08:08
Published 6 октября, 08:08
Modified 6 октября, 08:10
Updated 6 октября, 08:10
По Грайворонскому округу ВСУ ударили 54 раза, в результате чего повреждения получил один частный дом. Ещё 18 боеприпасов и шесть БПЛА выпустили по Краснояружскому району, из-за чего пострадал один инфраструктурный объект.
В Шебекинском округе тоже не обошлось без повреждений. В результате 24 ударов посекло два автомобиля, один частный дом и одну надворную постройку.
В Белгородском районе зафиксировали 30 прилётов, в Борисовском районе — 12, в Валуйском округе — два, в Волоконовском районе — восемь, в Старооскольском и Яковлевском округах — по одному прилёту.