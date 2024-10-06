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Posted 6 октября, 08:08

Published 6 октября, 08:08

Modified 6 октября, 08:10

Updated 6 октября, 08:10

За сутки Белгородскую область атаковали около 150 раз

Под огонь ВСУ попали девять районов Белгородской области. Что известно?

6 октября 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney

За сутки Белгородскую область атаковали около 150 раз

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В результате атак обошлось без пострадавших мирных жителей, но специалисты зафиксировали ряд разрушений. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По Грайворонскому округу ВСУ ударили 54 раза, в результате чего повреждения получил один частный дом. Ещё 18 боеприпасов и шесть БПЛА выпустили по Краснояружскому району, из-за чего пострадал один инфраструктурный объект.

В Шебекинском округе тоже не обошлось без повреждений. В результате 24 ударов посекло два автомобиля, один частный дом и одну надворную постройку.

В Белгородском районе зафиксировали 30 прилётов, в Борисовском районе — 12, в Валуйском округе — два, в Волоконовском районе — восемь, в Старооскольском и Яковлевском округах — по одному прилёту.

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