Пока ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, в России создают игру про СВО

Posted 6 октября, 15:30
Published 6 октября, 15:30
Modified 6 октября, 22:46
Updated 6 октября, 22:46
Сегодня, 6 октября, под огонь ВСУ дважды попадал Шебекинский округ. Сначала украинский FPV-дрон атаковал производственное предприятие в Шебекино, из-за чего повреждения получила кровля здания. Там пострадала женщина: её с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги госпитализировали в Белгород. О пострадавшей ранее сообщали местные Telegram-каналы.
Жилые дома пострадали в Муроме: один из них оказался полностью уничтожен.
Позже, в 11:59, на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Жители слышали громкие звуки и видели следы на небе, но обошлось без последствий. Обломки нескольких воздушных целей упали на землю, из-за чего загорелась сухая трава.
В селе Козьмодемьяновка пострадал 13-летний мальчик, который обедал на летней кухне с родителями. Госпитализация ему не потребовалась: родители самостоятельно обработали ребёнку царапины. В селе пострадал дом, хозпостройки и автомобиль.
Повторно под огонь попало Шебекино, но повреждения зафиксировали только в одной легковушке.
Мобильное приложение «Радар. РФ» от Народного фронта теперь нельзя скачать через GooglePlay — его оттуда удалили. В данный момент оно доступно только в RuStore и AppGallery, но разработчики уже создают веб-версию приложения, которая появится на сайте Народного фронта.
Через приложение можно оперативно сообщать о замеченных беспилотниках, диверсионных группах и других чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день «Радар. РФ» скачали более 600 тысяч человек. Сигналы о БПЛА оставили уже около 10 тысяч, что позволило ликвидировать десятки дронов.
В России разработают компьютерную игру про СВО. В «Отряде 22: ZOV» игроки будут управлять бойцами с видом сверху, а каждое их решение будет влиять на будущие события. В стратегии с тактическими элементами игроки пройдут несколько исторических кампаний, происходящих в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке: за 2014, 2022, 2023 и 2024 годы.
Минобороны РФ уже одобрило создание игры. Они помогут разработчикам придерживаться правдоподобности событий, но финансировать игру не будут.
Игра может выйти уже в конце этого года.