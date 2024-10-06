Пока ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, в России создают игру про СВО

В России разработают компьютерную игру про СВО. В «Отряде 22: ZOV» игроки будут управлять бойцами с видом сверху, а каждое их решение будет влиять на будущие события. В стратегии с тактическими элементами игроки пройдут несколько исторических кампаний, происходящих в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке: за 2014, 2022, 2023 и 2024 годы.