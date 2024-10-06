Белгородка получила ранения при атаке украинских дронов на предприятие

Posted 6 октября, 07:18
Published 6 октября, 07:18
Modified 6 октября, 07:20
Updated 6 октября, 07:20
Сегодня, 6 октября, под огонь ВСУ попал Шебекинский округ. Украинский FPV-дрон атаковал производственное предприятие в Шебекино, из-за чего повреждения получила кровля здания.
Также в городе пострадала женщина: её с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги госпитализировали в горбольницу №2. О пострадавшей чуть ранее писали и местные Telegram-каналы.
Под ударом оказалось и село Муром: украинские дроны обстреляли жилые дома. Одно домовладение оказалось полностью уничтожено, другое — получило серьёзные повреждения.