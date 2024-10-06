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Posted 6 октября, 07:18

Published 6 октября, 07:18

Modified 6 октября, 07:20

Updated 6 октября, 07:20

Белгородка получила ранения при атаке украинских дронов на предприятие

Белгородка получила ранения при атаке украинских дронов на предприятие

6 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI
Сюжет
Обстрел
Атака ВСУ пришлась на производственное предприятие в Шебекино. Ранения получила одна женщина, однако информация о последствиях ещё уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 6 октября, под огонь ВСУ попал Шебекинский округ. Украинский FPV-дрон атаковал производственное предприятие в Шебекино, из-за чего повреждения получила кровля здания.

Также в городе пострадала женщина: её с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги госпитализировали в горбольницу №2. О пострадавшей чуть ранее писали и местные Telegram-каналы.

Под ударом оказалось и село Муром: украинские дроны обстреляли жилые дома. Одно домовладение оказалось полностью уничтожено, другое — получило серьёзные повреждения.

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