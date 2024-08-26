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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Дело полковника ВСУ Храпача начали рассматривать в суде

Военный ВСУ, по чьей вине погибли белгородцы, нанёс Минобороны РФ ущерб в 4,6 млн

26 августа 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney

Дело полковника ВСУ Храпача начали рассматривать в суде

Полковника ВСУ Дмитрия Храпача обвиняют в организации четырёх террористических преступлений, а именно в ракетных ударах по Белгородской области, в результате чего погибли люди. Также стало известно, какой ущерб украинский военный нанёс Минобороны РФ. Подробности сообщили в ТАСС.

Общий ущерб, нанесённый Министерству обороны РФ, по уголовному делу командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача составил 4 млн 639 тыс. 733 рубля. Мужчину обвиняют в организации четырёх преступлений террорестической направленности. Украинский военный отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, в результате которых погибли мирные жители.

Сегодня, 26 августа, Второй Западный окружной военный суд заочно начал рассматривать уголовное дело в отношении Храпача. Год назад его уже признали виновным в обстреле Донецка из РСЗО и заочно приговорили его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Большинство мирных жителей, раненных при обстреле Ракитного, в тяжёлом состоянии
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Терроризм#Ущерб#Белгород#Приграничье#СВО
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