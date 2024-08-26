Военный ВСУ, по чьей вине погибли белгородцы, нанёс Минобороны РФ ущерб в 4,6 млн

Сегодня, 26 августа, Второй Западный окружной военный суд заочно начал рассматривать уголовное дело в отношении Храпача. Год назад его уже признали виновным в обстреле Донецка из РСЗО и заочно приговорили его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима.