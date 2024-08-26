Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
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Updated Сегодня, 14:34
Общий ущерб, нанесённый Министерству обороны РФ, по уголовному делу командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача составил 4 млн 639 тыс. 733 рубля. Мужчину обвиняют в организации четырёх преступлений террорестической направленности. Украинский военный отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, в результате которых погибли мирные жители.
Сегодня, 26 августа, Второй Западный окружной военный суд заочно начал рассматривать уголовное дело в отношении Храпача. Год назад его уже признали виновным в обстреле Донецка из РСЗО и заочно приговорили его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима.