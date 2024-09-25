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Posted 25 сентября, 12:10

Published 25 сентября, 12:10

Modified 25 сентября, 12:12

Updated 25 сентября, 12:12

Почему в регионе не могут посчитать нанесённый пожарами ущерб лесному фонду?

Почему в регионе не могут посчитать нанесённый пожарами ущерб лесному фонду?

25 сентября 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
В Белгородской области с начала сентября фиксируется множество возгораний лесных насаждений. Почему власти не могут посчитать ущерб и что стало причиной пожаров — в материале Бел.Ру.

Одним из недавних возгораний стал пожар в селе Белгородского района. Жители всю ночь пытались потушить возгорание. В населённом пункте огонь охватил хвойный лес.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, всего с 1 по 20 сентября в регионе зафиксировали 297 ландшафтных возгораний. Пожары происходили во всех районах и округах области, но больше всего их было в Шебекинском и Старооскольском округах, а также Белгородском районе.

Основная причина возгораний — постоянные обстрелы со стороны ВСУ при пятом классе пожарной опасности из-за погоды.

При этом посчитать нанесённый лесному фонду ущерб власти не могут «в связи с отсутствием доступа в лесные насаждения».

Что касается восстановления, в правительстве рассказали, что при гибели или повреждении насаждений специалисты назначат санитарно-оздоровительное мероприятие. Если же насаждение полностью погибло, пройдёт сплошная санитарная рубка с последующим лесовосстановлением лесными культурами. При этом средства на работы выделят из федерального источника.

Напомним, не так давно власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров. Изменения в закон внесли депутаты облдумы.

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