Почему в регионе не могут посчитать нанесённый пожарами ущерб лесному фонду?

Posted 25 сентября, 12:10
Published 25 сентября, 12:10
Modified 25 сентября, 12:12
Updated 25 сентября, 12:12
Одним из недавних возгораний стал пожар в селе Белгородского района. Жители всю ночь пытались потушить возгорание. В населённом пункте огонь охватил хвойный лес.
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, всего с 1 по 20 сентября в регионе зафиксировали 297 ландшафтных возгораний. Пожары происходили во всех районах и округах области, но больше всего их было в Шебекинском и Старооскольском округах, а также Белгородском районе.
Основная причина возгораний — постоянные обстрелы со стороны ВСУ при пятом классе пожарной опасности из-за погоды.
При этом посчитать нанесённый лесному фонду ущерб власти не могут «в связи с отсутствием доступа в лесные насаждения».
Что касается восстановления, в правительстве рассказали, что при гибели или повреждении насаждений специалисты назначат санитарно-оздоровительное мероприятие. Если же насаждение полностью погибло, пройдёт сплошная санитарная рубка с последующим лесовосстановлением лесными культурами. При этом средства на работы выделят из федерального источника.
Напомним, не так давно власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров. Изменения в закон внесли депутаты облдумы.