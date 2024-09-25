Почему в регионе не могут посчитать нанесённый пожарами ущерб лесному фонду?

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, всего с 1 по 20 сентября в регионе зафиксировали 297 ландшафтных возгораний. Пожары происходили во всех районах и округах области, но больше всего их было в Шебекинском и Старооскольском округах, а также Белгородском районе.