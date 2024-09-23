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Posted 23 сентября, 10:28

Published 23 сентября, 10:28

Modified 23 сентября, 10:28

Updated 23 сентября, 10:28

В белгородском МЧС представили статистику пожаров за последнюю неделю

Погибла женщина, эвакуировали 40 человек: что произошло в Старом Осколе?

23 сентября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
В белгородском МЧС представили статистику пожаров за последнюю неделю

За неделю в Белгородской области произошло более 60 пожаров, есть жертвы

Сюжет
МЧС
За неделю в регионе зарегистрировано 64 возгорания. Один из пожаров унёс жизнь женщины. Ещё один пожар произошёл по причине проблем с электрооборудованием в квартире. Пожарно-спасательные подразделения также выезжали на ликвидацию пожаров сухой травы и мусора, сообщили в МЧС.

За прошедшую неделю в Белгородской области зарегистрировано 64 пожара, из них девять — в жилых помещениях.

В воскресенье, 22 сентября, в Старом Осколе пожар произошёл в микрорайоне Конева. Там огонь повредил вещи и мебель в однокомнатной квартире. В результате происшествия погибла женщина, 55-летнего собственника квартиры удалось спасти. Эвакуировать из здания пришлось ещё 40 человек. Причиной пожара, скорее всего, стала неосторожность при курении.

Похожее происшествие случилось в субботу, 21 сентября, в Губкине. Там пожар возник в однокомнатной квартире по улице Мира. Огонь повредил вещи. Предварительно, пожар случился из-за проблем с электрооборудованием.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 36 раз выезжали на тушение вспыхнувших сухой травы и мусора. Один из таких случаев произошел 20 сентября в селе Терехово Валуйского городского округа. Из-за возгорания сухой травы пострадала 65-летняя женщина. Предполагается, что к пожару привело неосторожное курение.

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