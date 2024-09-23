Погибла женщина, эвакуировали 40 человек: что произошло в Старом Осколе?

Posted 23 сентября, 10:28
Published 23 сентября, 10:28
Modified 23 сентября, 10:28
Updated 23 сентября, 10:28
За прошедшую неделю в Белгородской области зарегистрировано 64 пожара, из них девять — в жилых помещениях.
В воскресенье, 22 сентября, в Старом Осколе пожар произошёл в микрорайоне Конева. Там огонь повредил вещи и мебель в однокомнатной квартире. В результате происшествия погибла женщина, 55-летнего собственника квартиры удалось спасти. Эвакуировать из здания пришлось ещё 40 человек. Причиной пожара, скорее всего, стала неосторожность при курении.
Похожее происшествие случилось в субботу, 21 сентября, в Губкине. Там пожар возник в однокомнатной квартире по улице Мира. Огонь повредил вещи. Предварительно, пожар случился из-за проблем с электрооборудованием.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 36 раз выезжали на тушение вспыхнувших сухой травы и мусора. Один из таких случаев произошел 20 сентября в селе Терехово Валуйского городского округа. Из-за возгорания сухой травы пострадала 65-летняя женщина. Предполагается, что к пожару привело неосторожное курение.