Погибла женщина, эвакуировали 40 человек: что произошло в Старом Осколе?

За неделю в Белгородской области произошло более 60 пожаров, есть жертвы

Сюжет МЧС

За неделю в регионе зарегистрировано 64 возгорания. Один из пожаров унёс жизнь женщины. Ещё один пожар произошёл по причине проблем с электрооборудованием в квартире. Пожарно-спасательные подразделения также выезжали на ликвидацию пожаров сухой травы и мусора, сообщили в МЧС.