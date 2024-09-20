ВСУ атаковали Шебекинский горокруг: возникли пожары в частных домах

Ранее военного лидера 27-й ракетной артиллерийской группы в Украине Храпача объявили ответственным за организацию четырёх противоправных действий. Он отдавал указания о проведении ракетных ударов по Белгородской области, вследствие чего люди получили ранения и погибли. Кроме этого, атаки причинили ущерб Министерству Обороны РФ на сумму 4,6 миллиона рублей.