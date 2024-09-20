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Posted 20 сентября, 15:29

Published 20 сентября, 15:29

Modified 20 сентября, 15:31

Updated 20 сентября, 15:31

Последствия обстрела ВСУ

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг: возникли пожары в частных домах

20 сентября 2024, 15:29
Фото: Изображение Midjourney
Последствия обстрела ВСУ

Беспилотники атаковали три посёлка в Шебекинском городском округе

Сюжет
Пожар
Беспилотники ВСУ атаковали несколько населённых пунктов, в результате чего произошли пожары и разрушения. Спецслужбы продолжают работу на местах инцидентов.

Беспилотники ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Два дрона атаковали Вознесеновку. Произошёл пожар в частном доме. Местные жители и работники администрации оперативно потушили огонь с помощью мобильной установки для тушения, которую ранее выделели муниципалитету. В доме повреждены крыша, окна и фасад.

В Терезовке в результате обстрела также загорелся частный дом.

В селе Терновое беспилотник взорвался на территории ИЖС. В результате детонации пострадало остекление наружного строения на его территории.

Спецслужбы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее военного лидера 27-й ракетной артиллерийской группы в Украине Храпача объявили ответственным за организацию четырёх противоправных действий. Он отдавал указания о проведении ракетных ударов по Белгородской области, вследствие чего люди получили ранения и погибли. Кроме этого, атаки причинили ущерб Министерству Обороны РФ на сумму 4,6 миллиона рублей.

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