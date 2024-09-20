ВСУ атаковали Шебекинский горокруг: возникли пожары в частных домах

Posted 20 сентября, 15:29
Published 20 сентября, 15:29
Modified 20 сентября, 15:31
Updated 20 сентября, 15:31
Беспилотники ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
Два дрона атаковали Вознесеновку. Произошёл пожар в частном доме. Местные жители и работники администрации оперативно потушили огонь с помощью мобильной установки для тушения, которую ранее выделели муниципалитету. В доме повреждены крыша, окна и фасад.
В Терезовке в результате обстрела также загорелся частный дом.
В селе Терновое беспилотник взорвался на территории ИЖС. В результате детонации пострадало остекление наружного строения на его территории.
Спецслужбы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Ранее военного лидера 27-й ракетной артиллерийской группы в Украине Храпача объявили ответственным за организацию четырёх противоправных действий. Он отдавал указания о проведении ракетных ударов по Белгородской области, вследствие чего люди получили ранения и погибли. Кроме этого, атаки причинили ущерб Министерству Обороны РФ на сумму 4,6 миллиона рублей.