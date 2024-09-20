«Собаки сгорели заживо»: огонь после обстрела уничтожил дома в Белгородской области

Очевидцы показали кадры последствий обстрела и пожара в белгородских сёлах

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Не прекращаются обстрелы Шебекинского округа. Минувшим вечером ВСУ атаковали село Терезовка, там сгорели два дома. Внутри одного из них находились собаки, хозяева спаслись. Кроме того, из-за удара дрона повреждён автомобиль в селе Муром, сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».