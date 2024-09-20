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Posted 20 сентября, 10:38

Published 20 сентября, 10:38

Modified 20 сентября, 10:38

Updated 20 сентября, 10:38

Всё, что осталось от одного из домов в результате обстрела и пожара

«Собаки сгорели заживо»: огонь после обстрела уничтожил дома в Белгородской области

20 сентября 2024, 10:38
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Всё, что осталось от одного из домов в результате обстрела и пожара

Очевидцы показали кадры последствий обстрела и пожара в белгородских сёлах

Сюжет
Пожар
Не прекращаются обстрелы Шебекинского округа. Минувшим вечером ВСУ атаковали село Терезовка, там сгорели два дома. Внутри одного из них находились собаки, хозяева спаслись. Кроме того, из-за удара дрона повреждён автомобиль в селе Муром, сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Поздним вечером четверга, 19 сентября, Шебекинский горокруг вновь был атакован ВСУ. Село Терезовка попало под обстрел. Сообщалось, что в результате прилёта снаряда огонь уничтожил два частных дома. Позже эту информацию подтвердил губернатор.

Жители одного из домов сняли на видео, как их дом выглядел сразу после обстрела. Всё разрушено, здание частично догорает. В момент атаки внутри находились их собаки.

«Собаки сгорели заживо! Они просто сгорели живьём», — говорит плачущим голосом девушка.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Всё, что осталось от одного из домов в результате обстрела и пожара

Также очевидцы записали ролик на подъезде к месту пожара.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Последствия атаки дрона в селе Муром
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