«Собаки сгорели заживо»: огонь после обстрела уничтожил дома в Белгородской области

Posted 20 сентября, 10:38
Published 20 сентября, 10:38
Modified 20 сентября, 10:38
Updated 20 сентября, 10:38
Поздним вечером четверга, 19 сентября, Шебекинский горокруг вновь был атакован ВСУ. Село Терезовка попало под обстрел. Сообщалось, что в результате прилёта снаряда огонь уничтожил два частных дома. Позже эту информацию подтвердил губернатор.
Жители одного из домов сняли на видео, как их дом выглядел сразу после обстрела. Всё разрушено, здание частично догорает. В момент атаки внутри находились их собаки.
«Собаки сгорели заживо! Они просто сгорели живьём», — говорит плачущим голосом девушка.
Также очевидцы записали ролик на подъезде к месту пожара.