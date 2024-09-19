Стало известно состояние пострадавших при последних обстрелах белгородцев

За два дня, 17 и 18 сентября, в Белгородской области в результате обстрелов пострадали 11 человек. Шестеро из них проходят лечение амбулаторно, а оставшиеся пятеро находятся в стационарах Белгорода. Их состояние не требует нахождения в реанимации.