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Posted 19 сентября, 06:44

Published 19 сентября, 06:44

Modified 19 сентября, 06:46

Updated 19 сентября, 06:46

В больницах остаются пятеро пострадавших при обстрелах

Стало известно состояние пострадавших при последних обстрелах белгородцев

19 сентября 2024, 06:44
Фото: 1MI
В больницах остаются пятеро пострадавших при обстрелах

11 человек пострадали за два дня от атак на Белгородскую область

Сюжет
Новости Белгорода
В настоящее время в белгородских медучреждениях находятся пять человек. Ещё шестерым госпитализация уже не нужна. Подробности сообщил ГТРК «Белгород» министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

За два дня, 17 и 18 сентября, в Белгородской области в результате обстрелов пострадали 11 человек. Шестеро из них проходят лечение амбулаторно, а оставшиеся пятеро находятся в стационарах Белгорода. Их состояние не требует нахождения в реанимации.

Напомним, что 18 сентября, ранения в Шебекино получили шесть человек: они ехали в служебном автобусе, когда его атаковал украинский дрон. Ещё один БПЛА атаковал грузовой автомобиль, из-за чего пострадал один водитель.

При обстреле Мурома накануне ранения получили двое мужчин. В тот же день при обстреле Безлюдовки погибла одна белгородка.

17 сентября ещё два человека пострадали при атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль

Количество пострадавших после атаки дрона на автобус в Шебекино увеличилось
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