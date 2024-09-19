Стало известно состояние пострадавших при последних обстрелах белгородцев

Posted 19 сентября, 06:44
Published 19 сентября, 06:44
Modified 19 сентября, 06:46
Updated 19 сентября, 06:46
За два дня, 17 и 18 сентября, в Белгородской области в результате обстрелов пострадали 11 человек. Шестеро из них проходят лечение амбулаторно, а оставшиеся пятеро находятся в стационарах Белгорода. Их состояние не требует нахождения в реанимации.
Напомним, что 18 сентября, ранения в Шебекино получили шесть человек: они ехали в служебном автобусе, когда его атаковал украинский дрон. Ещё один БПЛА атаковал грузовой автомобиль, из-за чего пострадал один водитель.
При обстреле Мурома накануне ранения получили двое мужчин. В тот же день при обстреле Безлюдовки погибла одна белгородка.
17 сентября ещё два человека пострадали при атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль