В Белгороде вновь было громко. В оперштабе ответили, что произошло

ВСУ использовали 161 боеприпас и 22 БПЛА для атак на Белгородскую область

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Белгородская область вновь подверглась масштабным обстрелам и атакам беспилотников. Всего под удар попали Белгород и пять районов, но последствия есть не везде. Погибла женщина, пострадали трое мужчин, один находится в тяжёлом состоянии. Больше всего разрушений в Шебекинском округе.