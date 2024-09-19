В Белгороде вновь было громко. В оперштабе ответили, что произошло

Posted 19 сентября, 08:40
Published 19 сентября, 08:40
Modified 19 сентября, 08:40
Updated 19 сентября, 08:40
ВСУ за сутки атаковали Белгород и пять районов. В общей сложности по региону выпущены 161 боеприпас и 22 БПЛА.
В Белгороде громкие звуки объяснили атакой беспилотника. Последствий на земле нет. Также разрушений и пострадавших не выявлено в Валуйском и Грайворонском горокругах, Краснояружском районе.
В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа накануне погибла мирная жительница. Она скончалась от полученных в результате обстрела ран до приезда скорой помощи.
Ещё двое пострадавших мужчин обратились в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой долечиваться амбулаторно.
Третий белгородец был ранен во время посевных работ недалеко от Шебекино. Его транспорт атаковал украинский дрон. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу.
Всего в округе за сутки повреждены две квартиры в одной многоэтажке, 29 частных домов, три легковых и один грузовой автомобиль, гараж, социальный объект, храм и линии электро- и газоснабжения. В Белгородском районе повреждён один легковой автомобиль.