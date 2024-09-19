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Posted 19 сентября, 08:40

Published 19 сентября, 08:40

Modified 19 сентября, 08:40

Updated 19 сентября, 08:40

Один человек погиб, трое пострадали из-за атак на Белгородскую область

В Белгороде вновь было громко. В оперштабе ответили, что произошло

19 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Один человек погиб, трое пострадали из-за атак на Белгородскую область

ВСУ использовали 161 боеприпас и 22 БПЛА для атак на Белгородскую область

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Новости Белгорода
Белгородская область вновь подверглась масштабным обстрелам и атакам беспилотников. Всего под удар попали Белгород и пять районов, но последствия есть не везде. Погибла женщина, пострадали трое мужчин, один находится в тяжёлом состоянии. Больше всего разрушений в Шебекинском округе.

ВСУ за сутки атаковали Белгород и пять районов. В общей сложности по региону выпущены 161 боеприпас и 22 БПЛА.

В Белгороде громкие звуки объяснили атакой беспилотника. Последствий на земле нет. Также разрушений и пострадавших не выявлено в Валуйском и Грайворонском горокругах, Краснояружском районе.

В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа накануне погибла мирная жительница. Она скончалась от полученных в результате обстрела ран до приезда скорой помощи.

Ещё двое пострадавших мужчин обратились в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой долечиваться амбулаторно.

Третий белгородец был ранен во время посевных работ недалеко от Шебекино. Его транспорт атаковал украинский дрон. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу.

Всего в округе за сутки повреждены две квартиры в одной многоэтажке, 29 частных домов, три легковых и один грузовой автомобиль, гараж, социальный объект, храм и линии электро- и газоснабжения. В Белгородском районе повреждён один легковой автомобиль.

Стало известно состояние пострадавших при последних обстрелах белгородцев
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