Беспилотник упал в неприграничном районе Белгородской области, произошёл пожар

Posted 20 сентября, 08:48
Published 20 сентября, 08:48
Modified 20 сентября, 08:50
Updated 20 сентября, 08:50
За прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено 92 боеприпаса и 37 беспилотников, часть из которых была сбита.
Из-за падения БПЛА в селе Гринево Новооскольского округа произошёл пожар — загорелась сухая трава. В настоящий момент огонь уже потушен.
Ещё один пожар случился в селе Петровка Белгородского района. Там на территории домовладения сгорела хозпостройка. Также в муниципалитете повреждены два частных дома и надворная постройка. В Валуйском округе в результате одной из атак был повреждён фасад социального объекта.
В Грайворонском округе пострадали два частных дома, две надворные постройки и социальный объект. В шебекинском селе Терезовка после прилёта снаряда огонь уничтожил два частных дома, всего в округе за день повреждены три частных дома и четыре автомобиля.
В хуторе Кисилёв Волоконовского района после ночных атак дронов разрушены четыре дома в частном секторе, сейчас в населённом пункте никто не проживает.
Под удар также попали Краснояружский и Ракитянский районы, но разрушений там не выявили.