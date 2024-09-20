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Posted 20 сентября, 08:48

Published 20 сентября, 08:48

Modified 20 сентября, 08:50

Updated 20 сентября, 08:50

В некоторых районах Белгородской области произошли пожары после атак ВСУ

Беспилотник упал в неприграничном районе Белгородской области, произошёл пожар

20 сентября 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
В некоторых районах Белгородской области произошли пожары после атак ВСУ

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

Сюжет
Пожар
Восемь районов Белгородской области, в том числе неприграничные, были атакованы ВСУ за прошедшие сутки. В большинстве из них есть последствия. Где-то были полностью уничтожены и пострадали дома, авто, а где-то возникли пожары.

За прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено 92 боеприпаса и 37 беспилотников, часть из которых была сбита.

Из-за падения БПЛА в селе Гринево Новооскольского округа произошёл пожар — загорелась сухая трава. В настоящий момент огонь уже потушен.

Ещё один пожар случился в селе Петровка Белгородского района. Там на территории домовладения сгорела хозпостройка. Также в муниципалитете повреждены два частных дома и надворная постройка. В Валуйском округе в результате одной из атак был повреждён фасад социального объекта.

В Грайворонском округе пострадали два частных дома, две надворные постройки и социальный объект. В шебекинском селе Терезовка после прилёта снаряда огонь уничтожил два частных дома, всего в округе за день повреждены три частных дома и четыре автомобиля.

В хуторе Кисилёв Волоконовского района после ночных атак дронов разрушены четыре дома в частном секторе, сейчас в населённом пункте никто не проживает.

Под удар также попали Краснояружский и Ракитянский районы, но разрушений там не выявили.

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