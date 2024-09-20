Беспилотник упал в неприграничном районе Белгородской области, произошёл пожар

Ещё один пожар случился в селе Петровка Белгородского района. Там на территории домовладения сгорела хозпостройка. Также в муниципалитете повреждены два частных дома и надворная постройка. В Валуйском округе в результате одной из атак был повреждён фасад социального объекта.