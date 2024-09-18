Как на работу и учёбу ездить? Белгородцы из-за обстрелов остались без автобуса

Posted 18 сентября, 17:05
Published 18 сентября, 17:05
Modified 18 сентября, 17:05
Updated 18 сентября, 17:05
После очередного обстрела Белгородской области пострадал автобус № 133, курсирующий от ТРЦ «Сити Молл» до микрорайона Дубовская застава. На следующий день на маршрут не вышел ни один из автобусов. Белгородцы решили поинтересоваться, в чём причина.
Оказалось, что при обстреле пострадал транспорт по данному маршруту. Вывести автобусы на рейс невозможно, поскольку их не успели ещё восстановить. Тогда белгородка спросила в соцсетях, можно ли как-то решить возникшую проблему.
«Автобус пострадал в понедельник, и на его замену нет другого. Ну как так, как людям на работу и учёбу ездить? Ведь это три массива! Как так можно с людьми? Пожалуйста, помогите!» — оставила обращение жительница.
Позже начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий отметил, что при обстреле пострадали все четыре автобуса маршрута. Пока их чинят, организация ищет транспорт.
Напомним, что похожая ситуация сложилась и с автобусом № 202. Изначально на этом маршруте наблюдалась нехватка транспорта, однако при очередном обстреле там пострадали два автобуса, из-за чего некоторое время по маршруту ехал только один.