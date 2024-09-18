bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 08:23

Published 18 сентября, 08:23

Modified 18 сентября, 12:21

Updated 18 сентября, 12:21

Разрушенный храм в Белгородской области

Два человека ранены, повреждён храм после обстрела Белгородской области

18 сентября 2024, 08:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушенный храм в Белгородской области
Сюжет
Обстрел
Под удар попало шебекинское село Муром. Пострадали двое мужчин, за помощью медиков они обратились сами. Разрушения есть не только в храме, но и в частных домах, гараже.

ВСУ обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. Двое мужчин ранены. У одного пострадавшего — множественные ранения лица. Второй получил баротравму и ссадины головы. За помощью медиков пострадавшие обратились самостоятельно.

Разрушения после обстрела есть в том числе в местном храме. Повреждены купол, фасад и остекление.

Кроме того, разрушения выявили в пяти частных домах и гараже, повреждены линии газо- и электроснабжения.

Напомним, что утром в Шебекино под удар попал автобус. Известно, что число пострадавших уже увеличилось до шести человек.

Четыре человека ранены после атаки беспилотника ВСУ на автобус
Узнать подробнее
Читайте также:
Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло: ранены мальчик и женщинаВосемь человек ранены после утреннего обстрела БелгородаДва человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Храм#Пострадавшие#Муром#Белгород#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Популярное