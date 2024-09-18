Два человека ранены, повреждён храм после обстрела Белгородской области

Posted 18 сентября, 08:23
Published 18 сентября, 08:23
Modified 18 сентября, 12:21
Updated 18 сентября, 12:21
ВСУ обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. Двое мужчин ранены. У одного пострадавшего — множественные ранения лица. Второй получил баротравму и ссадины головы. За помощью медиков пострадавшие обратились самостоятельно.
Разрушения после обстрела есть в том числе в местном храме. Повреждены купол, фасад и остекление.
Кроме того, разрушения выявили в пяти частных домах и гараже, повреждены линии газо- и электроснабжения.
Напомним, что утром в Шебекино под удар попал автобус. Известно, что число пострадавших уже увеличилось до шести человек.